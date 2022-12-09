СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

Декабрь, 09 в 11:40

В Службе безопасности Украины заявили, что собрали неопровержимые доказательства вины ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ (Московского патриархата) в антиукраинской деятельности. Следователи сообщили ему о подозрении.

По данным СБУ, архиепископ распространял через соцсети “сообщения”, в которых унижал национальную честь и достоинство украинцев. Следствие установило, что своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

– Для “разгона” деструктивного контента ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих “публикаций” пользовался нарративами российских пропагандистов, – говорится в сообщении.

Во время обысков у ректора обнаружили литературу, которая повторяла прокремлевские тезисы о внутренней ситуации в Украине.

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Архиепископу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков) Уголовного кодекса Украины.