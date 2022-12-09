СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

Грудень, 09 в 11:40

У Службі безпеки України заявили, що зібрали неспростовні докази вини ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ (Московського патріархату) в антиукраїнській діяльності. Слідчі повідомили йому про підозру.

За даними СБУ, архієпископ поширював через соцмережі “дописи”, в яких принижував національну честь та гідність українців. Слідство встановило, що своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

– Для “розгону” деструктивного контенту ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх “публікацій” користувався наративами російських пропагандистів, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у ректора виявили літературу, яка повторювала прокремлівські тези про внутрішню ситуацію в Україні.

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Наразі архієпископу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та інших ознак) Кримінального кодексу України.