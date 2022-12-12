Грудень, 12 в 13:58

Точний прогноз погоди на Новий рік 2023 в Україні буде не раніш, ніж за п’ять днів до свята, а за по передніми, доступними на сьогодні, – на більшості території країни йтиме мокрий сніг з дощем, температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів.

Погода на Новий рік 2023 у Києві

У столиці 31 грудня очікується мокрий сніг, дощ. Вдень до +2 градусів тепла, а в новорічну ніч похолодає приблизно до -1.

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У перший день Нового року, 1 січня, теж можливі невеликі опади і температура близько 0 градусів.

Погода на Новий рік 2023 у Харкові

Тут також опади. Останній день 2022 року буде доволі теплим, денна температура в межах +2 градусів тепла.

Вночі 1 січня у Харкові, ймовірно, йтиме невеликий сніг з дощем, температура -1, а вдень знову потепліє до +2.

Погода на Новий рік 2023 у Дніпрі

У Дніпрі 31 грудня та 1 січня дощ. У переддень Нового року прогнозують до +7, в ніч на 1 січня +1, вдень потепліє до +5.

Погода на Новий рік 2023 в Одесі

Тепло на Новий рік буде і в Одесі. 31 грудня в місті можливий невеликий дощ і +9.

У новорічну ніч температура знизиться до 0 градусів, а вдень 1 січня потепліє до +5 і навіть вигляне сонце.

Погода на Новий рік 2023 у Львові

У Львові пролітатиме сніг і накрапатиме дощ. Вдень 31 січня очікується +1, у ніч на 1 січня температура знизиться до 0, вдень підвищиться до +2 градусів.

Погода на Новий рік 2023 в Ужгороді (Закарпаття)

На Новий рік в Ужгороді ймовірні невеликі опади у вигляді дощу та снігу. Вдень 31 грудня +2, вночі 1 січня – близько 0 градусів. А вдень температура знову підвищитьтся до 2 градусів тепла.

Джерело: Gismeteo