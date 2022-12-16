Декабрь, 16 в 15:04

Пункты несокрушимости — это островки безопасности, стабильности, тепла и единства, которые, в случае необходимости, будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.

Где в Киеве расположены Пункты несокрушимости и чем смогут воспользоваться украинцы — далее в материале Фактов ICTV.

Пункты несокрушимости в Киеве: адреса

Сегодня в столице уже функционирует 10 мобильных пунктов несокрушимости ГСЧС. Расположены они по адресам:

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ул. Молдавская 3А, (метро Лукьяновка, рядом с Центральным госпиталем МВД Украины);

пр-т. Голосеевский, 56 (метро Голосеевская / Демеевская);

Соломенская площадь, ул. Василия Липковского, 33;

ул. Рыбальская, 14/16;

пр-т. Победы, 69/1 (метро Нивки);

ул. Светлицкого, 37 (Виноградарь);

бульвар Перова, 27 (Днепровский р-н);

ул. Героев полка Азов, 6 (метро Оболонь);

ул. Кубанской Украины, 4А (лесной массив);

вул. Александра Кошица, 3В (метро Харьковская).

В общем Пункты несокрушимости могут быть расположены в учреждениях образования, зданиях областных и районных военных администраций, органов местного самоуправления и т.п.

В одном мобильном пункте могут одновременно находиться от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание нет, но не стоит забывать, что другим тоже нужно подзарядить телефон и согреться.

На интерактивной карте вы можете найти другие пункты несокрушимости не только в Киеве, но и в других населенных пунктах Украины.

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Кроме того, на карте также есть отметки АЗС, супермаркетов, кафе и ресторанов, которые имеют генератор и работают во время отключения света.

Чем можно воспользоваться в Пунктах несокрушимости

Поскольку Пункты несокрушимости обустроены специально для пребывания граждан в случае длительного отключения электроэнергии, там есть базовые услуги:

электричество;

мобильная связь;

интернет;

тепло;

освещение;

места для отдыха;

специальное обеспечение мам и детей;

вода;

аптечка.

Фото: Кирило Тимошенко