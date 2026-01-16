Чрезвычайная ситуация в энергетике: что предусматривает и возможен ли полный блэкаут в Киеве

Ситуация с энергосистемой остается очень сложной после массированных российских ударов. В Министерстве энергетики отмечают, что сложнее всего – в Киеве и области, а также в других городах Украины.

Эксперты не берутся прогнозировать, стоит ли ожидать тотального блэкаута, поскольку ремонтные работы продолжаются постоянно. Однако правительство все же советует украинцам подготовиться к тому, что некоторое время могут быть перебои со светом. Специалисты работают круглосуточно, чтобы украинцы оставались с электричеством и теплом.

Факты ICTV расспросили эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриана Прокипа о том, что означает чрезвычайное положение в энергетике, какие решения уже реализуются и к чему стоит готовиться жителям.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

– Законом Украины не предусмотрено чрезвычайное положение в энергетике. Некоторые законы предусматривают особый период. Эти законы приняты более 20 лет назад. Они не предусматривают никакого механизма, – отметил эксперт.

По его словам, на самом деле формулировка о чрезвычайном положении не влечет за собой каких-либо нормативно-правовых шагов. Андриан Прокип рассказал, что это только словесная конструкция, а не юридический термин.

Как утверждает эксперт, законодательство Украины не предусматривает трактовку, что такое чрезвычайное положение в энергетике или изменение модели управления. В то же время законы не определяют, кому и какие полномочия будут предоставлены, у кого – будут отобраны, объяснил он.

— Скорее всего, это больше решение о том, что мы уделяем больше внимания энергетике, что-то делаем, пытаемся решить. Но на самом деле украинская энергетика живет в условиях чрезвычайного положения, начиная, откровенно говоря, с сентября 2022 года, когда был первый массированный обстрел и региональный блэкаут в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, – считает Прокип.

Какие решения приняло правительство для улучшения ситуации

Из-за массированных атак РФ и рекордно суровой зимы последних двух десятилетий энергетическая сеть работает в критических условиях. В ответ на кризисную ситуацию правительство внедряет комплексные меры для стабилизации системы и минимизации повреждений, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, запущены постоянные штабы – общегосударственный и отдельный для Киева и области. Они круглосуточно будут координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС и органов власти.

Там, где действует чрезвычайное положение из-за проблем с энергоснабжением, вводятся гибкие правила комендантского часа.

В Киеве установят зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, но это решение не распространяется на детские сады, которые принимают решения самостоятельно, учитывая актуальную ситуацию.

Свириденко анонсировала быстрое увеличение импорта электроэнергии как для государственных компаний, так и для бизнеса.

Также по всей Украине развернуто по меньшей мере 10 тыс. пунктов несокрушимости, из них в Киеве – более 1,2 тыс. Правительство должно контролировать их укомплектованность, наличие генераторов, связи, топлива и расходных материалов. Также есть резерв из 3,3 тыс. дополнительных пунктов.

Кроме этого, правительство стремится максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.

По словам Свириденко, генераторы и другое резервное оборудование оперативно перераспределяют туда, где оно нужно больше всего, чтобы обеспечить работу объектов жизнеобеспечения.

В то же время жилые дома с электроотоплением добавлены к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить их постоянный обогрев.

Насколько реален сценарий полного блэкаута в Киеве

— Давать какие-то оценки о вероятности блэкаута очень сложно, потому что это вопрос многих факторов. Это погодные условия, того, как будет применен ракетный удар. Это вопрос, как сработает противовоздушная оборона. Это вопрос, как к этому моменту сработают ремонтные бригады, — отметил Андриан Прокип.

По его словам, в Киеве уже был большой блэкаут в ноябре 2022 года. Но нужно понимать, что у врага очень большое количество ударных средств — значительно больше, чем было, например, в 2022 году.

По его мнению, сам по себе блэкаут не является проблемой, потому что после него можно подниматься. Но россияне предпринимают попытки геноцида, потому что они сознательно и целенаправленно начинают бить по инфраструктуре, которая обеспечивает теплоснабжение, обратил внимание он.

– Давать прогнозы довольно сложно, потому что есть вопросы – куда ударят, как сработает противовоздушная оборона, насколько мы отремонтируемся к этому моменту, каким будет температурный режим. То, что они хотят погасить Киев, превратить его в мертвый город, стало понятно не вчера. Они еще хотели это сделать в октябре 2022 года, – подчеркнул Прокип.

Способен ли импорт электроэнергии спасти ситуацию

Конечно, импорт электроэнергии играет свою роль. Но нужно понимать, что есть системные ограничения, которые возникают из-за того, что российские войска целенаправленно разрушают систему передачи электроэнергии, отметил эксперт.

По его словам, тактика России заключается в том, чтобы попытаться разделить энергетическую систему Украины по Днепру.

— Поэтому очень часто возникает такая ситуация, что мы можем импортировать, но передать в энергию – нет. Если не можем ее передать – тогда вопрос, зачем импортировать, – спросил он.

Но ситуация может меняться ежедневно, подчеркнул эксперт по энергетике, потому что каждый день меняется динамика обстрелов и ремонтов не только оборудования по передаче, но и по генерации, резюмировал Андриан Прокип.

