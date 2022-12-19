Декабрь, 18 в 22:23

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмутское направление – это ключевое, хотя российская армия делает все, чтобы там не осталось ни одной стены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 18 декабря 2022 года.

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— Запорожская и Херсонская области, Юг в целом – постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус склады, минус логистика российской армии, – уверяет глава государства.

По его словам, противовоздушная оборона – это постоянный приоритет Ставки, о чем он каждый раз подчеркивает. Президент Украины призывает партнеров помочь полностью защитить небо, предоставив как можно скорее современные системы ПВО в достаточном количестве.

– Вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов, — убежден Зеленский.

Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет, утверждает глава государства.