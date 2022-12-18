Ситуация в Беларуси, энергетика и ход событий на фронте: Зеленский собрал заседание Ставки

Декабрь, 18 в 19:00

Президент Украины Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье, 18 декабря.

Среди главных тем — ситуация на передовой, горячие участки фронта, границы с Беларусью, актуальное количество и вооружение вражеских военных группировок, энергосистема в Украине.

– Члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий, – отмечают в Офисе президента.

Участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, подключение потребителей к электро- и теплоснабжению.

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В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.