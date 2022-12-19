Грудень, 18 в 22:23

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача детально розглянули ситуацію на Донеччині та Луганщині. Бахмутський напрямок – це ключове, хоч російська армія робить все, щоб там не залишилось жодної цілої стіни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернення 18 грудня 2022 року.

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– Запорізька та Херсонська області, Південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії, – запевняє глава держави.

За його словами, протиповітряна оборона – це постійний пріоритет Ставки, про що він кожен раз наголошує. Президент України закликає партнерів допомогти повністю захистити небо, надавши якомога швидше сучасні системи ППО у достатній кількості.

– Ви можете позбавити державу-терориста головного інструмента терору. Це буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів, – переконаний Зеленський.

Захист кордону як з Росією, так і з Білоруссю – це також постійний пріоритет, стверджує глава держави.