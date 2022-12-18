Грудень, 18 в 14:53

Для захисту від іранських дронів Україні потрібно більше протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французьким каналам TF1 і LCI.

— Наприклад, зараз із Французькою республікою, із моїм колегою Еманюелем Макроном ми домовлялися про системи Crotale, я дуже дякую. Я не знаю, як вони працюють, вони ще не почали працювати. У нас є такі приклади з американськими партнерами NASAMS або з німецькими партнерами IRIS-T. Ми боремося за системи, які залежать від рішень Італії і Франції, це SAMP-T, і ці системи також, й інші зенітні установки – все це допоможе, – розповів Зеленський.

Президент додав, що є держави, які спроможні сьогодні допомогти Україні і мають на своєму озброєнні сучасні системи ППО.

Він додав, що для України також важливі системи Patriot. Зеленський сказав, що це інша дистанція, інший радіус відбиття, радіус захисту. Щодо підтвердження передання Україні систем Patriot президент не дав конкретної відповіді, але підкреслив, що процес йде.

Зараз дивляться

Зеленський розповів, що постійно розмовляє з президентом США Джо Байденом щодо передання Patriot: Я з позитивом дивлюся на це питання, з великим позитивом.

Нещодавно газета The Washington Post повідомляла, що Пентагон готується відправити в Україну систему Patriot.

За словами неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден підпише план з постачання Patriot в Україну лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передання та її вплив на готовність американських Збройних сил.