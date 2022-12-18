Ситуація у Білорусі, енергетика й перебіг подій на фронті: Зеленський зібрав засідання Ставки

Грудень, 18 в 19:00

Президент України Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у неділю, 18 грудня.

Серед головних тем – ситуація на передовій, найгарячіші ділянки фронту, кордони з Білоруссю, актуальна кількість та озброєння ворожих військових угруповань, енергосистема в Україні.

– Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій, – наголошують в Офісі президента.

Учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

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У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.