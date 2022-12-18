Графики не работают: в Киеве продолжаются экстренные отключения
18 декабря в Киеве из-за последствий ракетной атаки в пятницу, 16 декабря, продолжаются экстренные отключения света.
Графики отключений света пока не действуют.
Чтобы ознакомиться с новым графиком отключений — начните вводить адрес на украинском языке.
По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, ситуация остается достаточно напряженной, поэтому пока столица не может вернуться к четырехчасовым слотам.
Обновленные графики будут несколько дней работать в тестовом режиме.
— Если по вашему адресу будут какие-то несовпадения, пишите коллегам в личные сообщения. Я понимаю, что новые графики выглядят несколько сложнее, но их наличие в текущих условиях – это возможность планировать. Похоже, такова наша ближайшая новая реальность на время, пока мы не вернемся к объемам генерации, которые были до 23 ноября, — написал он.
Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.
Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.
Читайте: Как зарядить телефон без света — пять действенных способов
График отключения света в Киеве для группы 1
График отключения света в Киеве для группы 2
График отключения света в Киеве для группы 3
Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.
Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.
Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.