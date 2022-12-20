Сначала найдите регистратуру учреждения. Сообщите работнику, что вам необходимо оформить декларацию с избранным врачом.

Вам не могут отказать в праве на декларацию. Оно закреплено Приказом Минздрава Украины № 503 Об утверждении Порядка выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.

Существует только две причины отказа — медучреждение не подключено к электронной системе здравоохранения или избранный врач превысил лимит своих пациентов.

Минздрав установил такой максимум: