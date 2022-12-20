Выбираем нужное медицинское учреждение и врача
Выбор врача — важный шаг к подписанию декларации.
Выбирать можно среди семейных врачей, терапевтов и педиатров (если будете оформлять декларацию для ребенка).
Вы можете воспользоваться советами знакомых или выбрать по удобному месторасположению нужной больницы.
Место прописки не влияет на возможность выбора врача.
Проверяем наличие медучреждения на карте
Узнать, предоставляет ли такую услугу медицинское учреждение, можно непосредственно у работника регистратуры или по ссылке.
На карте сайта показаны медицинские учреждения, где можно оформить декларацию со семейным врачом.
Они обозначены специальной наклейкой Здесь можно выбрать врача.
Готовим пакет документов
Список документов для заключения декларации прост.
Вам понадобится:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код.
Также при себе нужно иметь мобильный телефон.
При условии оформления декларации для ребенка, которому еще нет 14 лет, понадобится только свидетельство о рождении и паспорта родителей.
Отправляемся в медучреждение
Сначала найдите регистратуру учреждения. Сообщите работнику, что вам необходимо оформить декларацию с избранным врачом.
Вам не могут отказать в праве на декларацию. Оно закреплено Приказом Минздрава Украины № 503 Об утверждении Порядка выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.
Существует только две причины отказа — медучреждение не подключено к электронной системе здравоохранения или избранный врач превысил лимит своих пациентов.
Минздрав установил такой максимум:
- терапевт — 2 000 пациентов;
- семейный врач — 1 800 пациентов;
- детский врач — 900 пациентов.
Следим за введением данных в электронную систему
Вводить ваши персональные данные в систему Электронное здоровье могут врач, работник регистратуры или медсестра.
После завершения регистрации на ваш мобильный телефон придет подтверждение в виде кода: его нужно будет сообщить регистратору.
Подписываем два экземпляра декларации
Готовую декларацию работник медучреждения обязательно должен распечатать в двух экземплярах.
Просмотрите все данные, что указаны в документе. В случае обнаружения ошибки работник обязан отредактировать декларацию.
Проследите, чтобы экземпляры декларации были идентичны, и только потом подписывайте документ.
Один из экземпляров декларации принадлежит вам, другой должен остаться в учреждении.
Ждем подтверждения
Работник медучреждения не должен заверять экземпляры документов: для этого существует электронная подпись.
Декларация становится действительной после того, как ее добавляют в электронную систему. Национальная служба здоровья Украины направит средства в медучреждение, где работает ваш врач.
Все персональные данные защищены с соблюдением международных стандартов.