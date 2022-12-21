Декабрь, 21 в 18:27

Погода в Украине на Рождество 25 декабря будет не такой уже и зимней и атмосферной. Ожидается оттепель, а часть регионов накроет дождем и мокрым снегом.

Общий прогноз

По словам кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича, в выходные 24-25 декабря ожидается влажная и теплая погода.

– На выходные, 24-25 декабря, ожидается влажная и теплая погода на всей территории Украины. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Вероятны туманы. Ветер удержится в западной части 5-10 м/с. В ночное время температура воздуха будет составлять — 1-4 градуса тепла, днем воздух прогреется до 3-8 градусов со знаком плюс, на юге до +10 градусов, — сообщает он.

Погода в Украине 25 декабря

Как сообщают карты Укргидрометцентра, 25 декабря будет 1-3° тепла. Днем будет облачно, без существенных осадков. Ночью ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 5-12 м/с.

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На Востоке страны будет оттепель. Там днем ожидается 6 градусов тепла. Ночью температура будет колебаться от 2-4° тепла. Ожидается мокрый снег с дождем. Также синоптики прогнозируют порывы ветра до 10 м/с.

В южной части Украины также будет не по зимнему тепло. Там столбики термометров местами покажут +10 градусов, ночью ожидается 2-4° тепла. Также будет облачно и дождливо.

На Севере страны в Рождество будет идти мокрый снег с дождем. Температура днем будет 2-4° тепла.

В западных областях будет облачно с прояснениями. 25 декабря синоптики прогнозируют до +6 градусов. Ожидается также ветер 7-12 м/с.

Погода в Киеве на Рождество

В столице 25 декабря будет облачно, ночью ожидается дождь и мокрый снег. Днем 1-3° со знаком плюс, ночью такая температура сохранится. Ветер будет 5-11 м/с.

Источник: Meteoprog; Укргідрометцентр