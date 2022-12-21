Грудень, 21 в 18:27

Погода в Україні на Різдво 25 грудня буде не такою вже зимовою та атмосферною. Очікується відлига, а частину регіонів накриє дощем та мокрим снігом.

Загальний прогноз

За словами кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кибальчича, у вихідні, 24-25 грудня, очікується волога та тепла погода.

– На вихідні, 24-25 грудня, очікується волога та тепла погода на всій території України. Пройдуть невеликі, іноді помірні дощі. Ймовірні тумани. Вітер утримається у західній частині, 5–10 м/с. У нічний час температура повітря становитиме – 1-4 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 3-8 градусів зі знаком плюс, на півдні до +10 градусів, – повідомляє він.

Погода в Україні 25 грудня

Як повідомляють карти Укргідрометцентру, 25 грудня буде 1-3° тепла. Вдень буде хмарно, без істотних опадів, а ось вночі очікується дощ та мокрий сніг. Пориви вітра сягатимуть 5-12 м/с.

Зараз дивляться

На Сході країни буде відлига. Там вдень очікується до 6 градусів тепла. Вночі температура коливатиметься від 2-4° тепла. Очікується мокрий сніг із дощем. Також синоптики прогнозують пориви вітру до 10 м/с.

У південній частині України також буде не по зимовому тепло. Там стовпчики термометрів подекуди покажуть +10 градусів, уночі очікується 2-4° тепла. Також буде хмарно та дощитиме.

На Півночі у Різдво йтиме мокрий сніг із дощем. Температура вдень буде 2-4° тепла.

У західних областях буде суха та хмарна погода. 25 грудня синоптики прогнозують до +6 градусів. Очікується також вітер 7-12 м/с.

Погода у Києві на Різдво

У столиці 25 грудня буде хмарним, вночі очікується дощ та мокрий сніг. Вдень 1-3° зі знаком плюс, вночі ця температура збережеться. Вітер буде 5-11 м/с.

Джерело: Meteoprog; Укргідрометцентр