Загроза наступу з території Білорусі наразі низька, але її не можна виключати – Буданов

Грудень, 24 в 8:51

Наразі ймовірність повторного наступу військ з боку Білорусі залишається низькою, але цю ймовірність не можна виключати.

Про це в інтерв’ю американській газеті The New York Times сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

— Було б неправильно скидати з рахунків цю ймовірність, але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які підтверджують це (повторний напад з Білорусі, – Ред.), – сказав він.

За його словами, російські війська не вибудовані в штурмові порядки, а табори російських солдатів наповнюються новомобілізованими цивільними особами, яких після завершення підготовки відправляють воювати на Донбас.

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Він каже, що в навчальних військових таборах РФ не вистачає бронетехніки у технічно справному стані для проведення атаки.

Буданов зазначає, що росіяни створюють видимість нападу, Зокрема, роблять це за радянським зразком: напихаю у потяги солдатів та відправляють до кордону Білорусі з Україною.

Радянський Союз застосовував подібну тактику під час Другої світової війни, відправляючи солдатів потягами, щоб імітувати атаки чи відступи. За словами Буданова, нещодавно у Білорусі один потяг, набитий російськими солдатами, зупинився на півдня біля кордону з Україною, а потім повернувся з усіма солдатами. Він назвав це “каруселлю”.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Москва створює умови для відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

На їхню думку, це може бути російською інформаційною операцією або відображати фактичні наміри російського диктатора Володимира Путіна.

Фото: ГУР