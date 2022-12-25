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Россияне обстреливают Херсон, Берислав и другие города, чтобы запугать жителей правобережья Днепра

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне обстреливают Херсон, Берислав и другие города, чтобы запугать жителей правобережья Днепра
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты обстреливают освобожденные города и села вдоль правого берега реки Днепр. Систематических минометных обстрелов отмечает город Берислав Херсонской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Херсонском направлении в результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское.

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В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что есть пострадавшие среди мирных жителей.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения из танков и артиллерии получили районы более 25 населенных пунктов.

Среди них – Дворечная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине, Площанка, Диброва и Черновопоповка Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне обстреляли районы более 20 населенных пунктов.

В частности, Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Новопавловском направлении враг оказал огненное влияние по районам Угледара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

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Источник: Генштаб ВСУ
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