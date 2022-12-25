Грудень, 25 в 18:30

Російські окупанти обстрілюють звільнені міста та села вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазначає місто Берислав на Херсонщині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське.

Зараз дивляться

У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться, є постраждалі серед мирних жителів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів.

Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни обстріляли райони понад 20 населених пунктів.

Зокрема, Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.