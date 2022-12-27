Декабрь, 27 в 10:33

Сегодня на северной окраине Киева будут раздаваться взрывы — в Вышгороде проводят учения саперов.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Саперы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах за Киевом будут раздаваться звуки взрывов.

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В областной администрации просят жителей отнестись с пониманием к учениям и сохранять спокойствие. А в случае воздушной тревоги немедленно перейти в укрытия.

Ранее сообщалось, что Словакия предоставит Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи на сумму более €10 млн. В пакет военной помощи войдут, в частности, комплекты систем разминирования.