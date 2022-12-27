На півночі Києва буде гучно: у Вишгороді навчатимуть саперів
Фото: ДСНС
Сьогодні на північній околиці Києва будуть лунати вибухи – у Вишгороді проводять навчання саперів.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Сапери відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах за Києвом лунатимуть звуки вибухів.
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У обласній адміністрації просять жителів поставитися із розумінням до навчань та зберігати спокій. А в разі повітряної тривоги негайно перейти до укриттів.
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