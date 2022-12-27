Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На півночі Києва буде гучно: у Вишгороді навчатимуть саперів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На півночі Києва буде гучно: у Вишгороді навчатимуть саперів
Фото: ДСНС

Сьогодні на північній околиці Києва будуть лунати вибухи – у Вишгороді проводять навчання саперів.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Сапери відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах за Києвом лунатимуть звуки вибухів.

Зараз дивляться

У обласній адміністрації просять жителів поставитися із розумінням до навчань та зберігати спокій. А в разі повітряної тривоги негайно перейти до укриттів.

Раніше повідомлялося, що Словаччина надасть Україні новий пакет військової та гуманітарної допомоги на суму понад €10 млн. До пакета військової допомоги ввійдуть, зокрема, комплекти систем розмінування.

Читайте
Під час розмінування Херсонщини загинув сапер, четверо отримали поранення – Зеленський

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка