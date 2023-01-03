Январь, 03 в 21:32

Ситуация с энергосистемой оставляет желать лучшего, однако уже некоторые города вернулись к стабилизационным графикам отключения света. Среди них — Киев, Днепр и ряд других населенных пунктов.

Облэнерго Николаевской, Харьковской, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Запорожской, Закарпатской областей уже обнародовали расписание, когда планируют отключить поставки электричества по городам. Актуальные графики — далее в материале Фактов ICTV.

Николаевская область

Ознакомиться с временем и адресами отключений света в Николаевской области можно по этой ссылке.

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Харьковская область

Специалисты Харьковоблэнерго предоставили почасовой график отключений электроэнергии в населенных пунктах области, который будет действовать с 2 до 8 января 2023 года.

Список адресов, где будет отключен свет, можно просмотреть по ссылке.

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Львовская область

График отключения света разбит на три группы потребителей, с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго обнародовали обновленный график отключений, разделенный на три группы. Каждая из очередей имеет свое время, когда будет происходить обесточивание. График можно просмотреть на сайте Облэнерго по ссылке.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области отменили аварийные отключения. Однако узнать состояние подачи электроэнергии, которым оперирует энергокомпания, можно по ссылке.

В то же время Yasno сформировало стабилизационные графики для Днепра и отдельных населенных пунктов области. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Запорожская область

До 08:00 почасовых отключений по Запорожской области не запланировано. В дальнейшем все будет зависеть от уровня энергопотребления.

Если он увеличится, тогда начнутся ограничения поставок в 09:00 с первой очереди. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди — три часа с возможной задержкой на доезд специалистов к оборудованию и в случае объявления воздушной тревоги.

За актуальной информацией относительно отключений по области можно следить по этой ссылке.

Закарпатская область

На 4 января сформированы четыре очереди потребителей, согласно которым отключения света начнутся с 08:00 и продлятся до 23:00. Для отслеживания дальнейших изменений можно перейти по ссылке.

Кроме того, в случае применения аварийных отключений в отдельных населенных пунктах области перечень можно будет увидеть по ссылке.

Ивано-Франковская область

Диспетчер довел неограниченный лимит с 00:00 до 08:00, поэтому в эти часы отключение не будет применяться. Лимит на период с 08:00 до 24:00 — 300,8 МВт.

В то же время узнать свою очередь можно по лицевому счету по этой ссылке, или в чате Viber здесь.