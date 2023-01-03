Коваленко спрогнозировал, как долго будут действовать графики отключения света
Один из самых вероятных и самых приятных сценариев для украинцев — это стабилизационные графики до конца марта. Если не будет новых обстрелов, тогда жители будут оставаться с электричеством.
Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире украинского информационного телемарафона Единые новости.
— Мы возвращаемся к тем графикам, которые существовали у нас до Нового года. Мы выходим из новогодних праздников, немного растет потребление, подключается промышленность к потреблению, поэтому дефицит в стране никуда не делся.
Мы возвращаемся к графикам. На мой взгляд, это хорошая новость. Графики до конца марта — это самый вероятный и самый приятный сценарий для нас. После 14:00 на Киев уже дали ограничения. Мы можем сказать, что сейчас в те промежутки времени графиков в какое-то время может быть, а в какое-то может не быть света.
По его словам, энергосистема ухудшается только после ракетных ударов по объектам. Тогда энергетикам приходится восстанавливать поврежденные станции, чтобы обеспечить потребителей светом.
— Уже почти три месяца бомбят энергосистему. Каждое попадание и повреждение — это уменьшение возможностей энергосистемы. Благодаря чему мы со светом? Восстановительные работы не прекращаются ни на минуту. Они нас бомбят, коллеги ремонтируют, поэтому мы до сих пор со светом.
Я всегда говорю простую формулу, что ухудшение ситуации в энергосистеме возможно только при новых обстрелах, которые будут с точки зрения врага успешными. Если будут обстрелы, тогда будем смотреть, какие повреждения и какого они характера, — отмечает он.