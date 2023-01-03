Січень, 03 в 21:32

Ситуація з енергосистемою залишає бажати кращого, проте вже деякі міста повернулися до стабілізаційних графіків відключення світла. Серед них – Київ, Дніпро та низка інших населених пунктів.

Обленерго Миколаївської, Харківської, Львівської, Тернопільської, Дніпропетровської, Запорізької, Закарпатської областей вже оприлюднили розклад, коли планують вимкнути постачання електрики по містах. Актуальні графіки – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Миколаївська область

Ознайомитись з часом та адресами відключень світла у Миколаївській області можна за цим посиланням.

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Харківська область

Фахівці Харківобленерго надали погодинний графік відключення електроенергії у населених пунктах області, який діятиме з 2 до 8 січня 2023 року.

Список адрес, де вимикатиметься світло, можна переглянути за посиланням.

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Львівська область

Графік вимкнень світла розбитий на три групи споживачів, з ним можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго оприлюднили оновлений графік відключень, розподілений на три групи. Кожна з черг має свій час, коли буде відбуватися знеструмлення. Графік можна переглянути на сайті Обленерго за посиланням.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині скасували аварійні відключення. Проте дізнатись про стан подачі електроенергії, яким оперує енергокомпанія, можна за посиланням.

Водночас Yasno сформувало стабілізаційні графіки для Дніпра та окремих населених пунктів області. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Запорізька область

До 08:00 погодинних відключень по Запорізькій області не заплановано. Надалі все залежатиме від рівня енергоспоживання.

Якщо він збільшиться, тоді розпочнуться обмеження постачання о 09:00 із першої черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – три години з можливою затримкою на доїзд фахівців до обладнання та у разі оголошення повітряної тривоги.

За інформацією щодо відключень по області можна слідкувати за цим посиланням.

Закарпатська область

На 4 січня сформовано чотири черги споживачів, згідно з якими відключення розпочнуться з 08:00 та триватимуть до 23:00. Для відстеження подальших змін можна перейти за посиланням.

У разі застосування аварійних відключень в окремих населених пунктах області перелік можна буде побачити за посиланням.

Івано-Франківська область

Диспетчер довів необмежений ліміт з 00:00 до 08:00, тому в ці години вимкнення не застосовуватиметься. Ліміт на період з 08:00 до 24:00 – 300,8 МВт.

Водночас дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком за цим посиланням, або у чатботі Viber тут.