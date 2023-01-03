Коваленко спрогнозував, як довго діятимуть графіки відключення світла
Один з найімовірніших і найприємніших сценаріїв для українців – це стабілізаційні графіки до кінця березня. Якщо не буде нових обстрілів, тоді жителі залишатимуться з електрикою.
Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі українського інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Ми повертаємося до тих графіків, які існували в нас до Нового року. Ми виходимо з новорічних свят, трохи зростає споживання, підключається промисловість до споживання, тому дефіцит у країні нікуди не подівся. Ми повертаємося до графіків. На мій погляд, це гарна новина.
Графіки до кінця березня – це найімовірніший і найприємніший сценарій для нас. Після 14:00 на Київ вже дали обмеження. Ми можемо сказати, що зараз у ті проміжки часу графіків у якийсь час може бути, а в якийсь може не бути світла.
За його словами, енергосистема погіршується лише після ракетних ударів по об’єктах. Тоді енергетикам доводиться відновлювати пошкоджені станції, щоб забезпечити споживачів світлом.
– Вже майже три місяці бомблять енергосистему. Кожне влучання та ушкодження – це зменшення можливостей енергосистеми. Завдяки чому ми зі світлом? Відновлювальні роботи не припиняються ні на хвилину. Вони нас бомблять, колеги ремонтують, тому ми досі зі світлом.
Я завжди кажу просту формулу, що погіршення ситуації в енергосистемі можливе лише за нових обстрілів, які будуть з точки зору ворога успішними. Якщо будуть обстріли, тоді дивитимемося, які ушкодження та якого вони характеру, – зазначає він.