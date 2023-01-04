Документы через Дію и изменения для женщин: вступили в силу новые правила военного учета

Январь, 04 в 21:11

Правительство утвердило новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года, которое было обнародовано 3 января.

Согласно этому постановлению, обязательному учету подлежат только женщины медицинских или фармацевтических специальностей, а зарубежные дипучреждения должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации.

Факты ICTV рассказывают о главных изменениях и положениях, которые предусматривает это постановление.

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Военный учет украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и службы внешней разведки. Подавать сведения о себе можно будет через Дію на основании своего места жительства.

Если человек, подпадающий под военный учет, сменил место жительства, то должен в период семи дней сообщить об этом через Дію, уведомить центры предоставления админуслуг или непосредственно сообщить центру комплектования.

Кто должен становиться на военный учет?

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

Трудоустройство только при взятии на военный учет

На работу или обучение могут принять только после подтверждения, что военнообязанный должным образом стоит на военном учете.

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны контролировать эти процессы среди своих сотрудников и предоставлять информацию о них в соответствующие органы власти.

Военно-учетными документами считаются:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет;

отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеперечисленных документах (информация с портала Дія).

Женщины-медики и фармацевты, до сих пор не находившиеся на военном учете, могут устраиваться на работу без обязательного взятия на военный учет до 2026 года.

Со своей стороны организации, учреждения и предприятия должны в семидневный срок известить территориальные центры комплектования и соцподдержки или органы СБУ о принятии на работу призывника/резервиста/военнообязанного, его увольнении или завершении обучения.

Ситуация с военнообязанными украинцами за границей

В постановлении также говорится о требованиях военного учета украинцев, живущих за границей и официально стоящих на временном консульском учете.

Если такие граждане достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, зарубежные дипучреждения Украины должны сообщать им о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу.

Также в случае проведения мобилизации в Украине и в военное время украинские дипучреждения должны “способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину”. В то же время, дополнительных разъяснений о том, как будут возвращать таких резервистов в Украину, нет.

Постановление возлагает на украинские зарубежные учреждения еще два обязательства:

в течение семи дней после того, как гражданин Украины становится на консульский учет за границей (или снимается с него) дипучреждение должно сообщить о призывнике, военнообязанном или резервисте соответствующим районным (городским) ТЦК, органам СБУ или подразделениям Службы внешней разведки Украины;

дипучреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся на временном консульском учете и состоят на военном учете. Списки дипломаты будут хранить в течение пяти лет.

В то же время, если гражданин Украины находится за границей до трех месяцев, на военный учет за границей можно не становиться.

Новая классификация видов военного учета

Военный учет, кроме разделения на учет призывников, военнообязанных и резервистов, разделяется еще на несколько видов.

С учетом объема и детализации:

персонально-качественный (учет персональных и служебных данных относительно призывников/военнообязанных/резервистов по месту жительства, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в ЕГР);

персонально-первичный (учет сведений относительно призывников/военнообязанных/резервистов по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице);

персональный (учет сведений по месту работы или обучения — возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций).

Учет по назначению:

общий —находятся военнообязанные и резервисты, которые не забронированы за госорганами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и военное время;

специальный – это военнообязанные, которые в соответствии с законом О мобилизационной подготовке и мобилизации забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время.

Когда военнообязанные достигают предельного возраста для пребывания на учете (60 лет), они должны явиться в соответствующий центр комплектования в семидневный срок и сняться с военного учета.

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого постановления должны привести свои нормативно правовые акты в соответствие с этим постановлением.