Январь, 04 в 12:45

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу выехали миллионы украинцев. Конечно, многие уже вернулись домой, однако почти 2 млн до сих пор привыкают к жизни в другом государстве.

Поэтому вопрос, как выучить польский язык, является одним из важнейших в процессе адаптации. Поэтому Факты ICTV собрали интересные и бесплатные ресурсы, с помощью которых можно овладеть польским языком.

Интересные сайты для освоения польского языка

Информация на сайт подается легко и понятно. Поэтому здесь нетрудно сориентироваться, поскольку все курсы распределены по разделам.

Сейчас смотрят

На сайте вы найдете не только учебные программы, но и ценные советы по методам обучения.

Это блог преподавательницы по польскому языку. На портале есть разделы, посвященные грамматике, фонетике, орфографии и фразеологии.

Здесь вы сможете значительно пополнить свой словарный запас. А еще — познакомиться с польской литературой, почитать любимые произведения иностранных авторов в польском переводе.

Здесь вы найдете видео-уроки, которые помогут улучшить уровень польского. Информация подается легко и интересно.

С помощью этого ресурса польский язык может освоить как ребенок, так и взрослый. Информация изложена четко и структурировано.

Мобильные приложения

Для самостоятельного освоения языка есть немало разнообразных программ и мобильных приложений. Самые популярные из них:

Duolingo — известное приложение для изучения иностранных языков, в том числе и польского.

— известное приложение для изучения иностранных языков, в том числе и польского. SpeakASAP – небольшой бесплатный курс от преподавательницы Елены Шипиловой.

Базовые версии этих программ бесплатны.

Сериалы и фильмы

Кроме изучения грамматики важно постоянно общаться на польском, желательно с носителями языка. Если же возможности такой нет, старайтесь смотреть сериалы, фильмы и мультфильмы на польском.

Их можно найти на YouTube — просто введите в поиске cały film. Кроме YouTube еще есть специальные сайты и ресурсы, на которых размещено множество кинолент на польском языке:

cda.pl — самый популярный ресурс в Польше. Очень много фильмов, доступных в бесплатном просмотре. Мультфильмы, фильмы или сериалы здесь могут похвастаться лишь одноголосным переводом.

— самый популярный ресурс в Польше. Очень много фильмов, доступных в бесплатном просмотре. Мультфильмы, фильмы или сериалы здесь могут похвастаться лишь одноголосным переводом. vod.tvp.pl — это большая библиотека фильмов. Правда, некоторые ленты доступны только за деньги, но это недорого и точно стоит того.

— это большая библиотека фильмов. Правда, некоторые ленты доступны только за деньги, но это недорого и точно стоит того. adapter.pІ — это страница с польскими фильмами, которые адаптированы для разных людей. В фильмах есть субтитры на польском языке.

— это страница с польскими фильмами, которые адаптированы для разных людей. В фильмах есть субтитры на польском языке. netflix.com/pl — просмотр фильмов здесь платный, поэтому, если ваш бюджет позволяет — стоит попробовать.

Курсы по изучению польского языка, репетиторы

Овладеть польским самостоятельно сможет не каждый. Поэтому есть альтернатива — пойти на курсы, хотя бы на несколько месяцев.

За кроткий промежуток времени вы сможете понять основные принципы польского языка. Кроме того, сегодня есть немало бесплатных курсов:

polskijazyk.pl

Бесплатная интернет-платформа, с помощью которой каждый может самостоятельно выучить польский язык, начиная от алфавита до уровня В2.

Здесь вас ознакомят не только с языком, но и историей и культурой польского народа. Чтобы начать занятия, нужно зарегистрироваться на сайте.

popolskupopolsce.edu.pl

Это также бесплатный ресурс для обучения, рассчитанный на начинающих. Здесь доступно объясняется грамматика, а еще — немало удобных разнообразных тестов

Есть также много платных курсов для изучения языка. Формат разный: онлайн или офлайн. Стоимость тоже разнится.

Кстати, вы можете зайти персонального репетитора, зайдя на сайт livexp.com/ua. Час занятия здесь стартует от 15 злотых (130 грн).

Есть также немало платных курсов, с групповыми занятиями. Там освоить один уровень языка обойдется от 500 злотых (4 200 грн). Обучение продлится от двух до трех месяцев. Найти их можно, задав запрос в Google Курсы изучения польского языка.

Стоит отметить, что каждый человек будет осваивать новый язык по-разному: кто-то может выучить польский за несколько месяцев, а кому-то нужно заниматься около года.

Среди советов, которые дают знатоки польского — старайтесь сразу учить язык, соблюдая все правила. А еще — придерживайтесь принципа заниматься регулярно, каждый день хотя бы по полчаса.

Читайте книги, смотрите фильмы и не бойтесь говорить по-польски, даже с ошибками. Только постоянная практика – успех к освоению иностранного языка.