Січень, 04 в 12:45

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну до Польщі виїхали мільйони українців. Звісно, багато хто вже повернувся додому, однак майже 2 млн досі звикають до життя в іншій державі.

Тому питання, як вивчити польську мову, є одним із найважливіших у процесі адаптації. Тож, Факти ICTV зібрали цікаві та безкоштовні ресурси, за допомогою яких можна опанувати польську мову.

Цікаві сайти для опанування польської мови

Інформація на сайт подається легко та зрозуміло. Тому тут не важко зорієнтуватися, адже усі курси розподілені за розділами.

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На сайті ви знайдете не лише навчальні програми, а й цінні поради щодо методів навчання.

Це блог викладачки з польської мови. На порталі є розділи, присвячені граматиці, фонетиці, орфографії та фразеології.

Тут ви зможете значно поповнити свій словниковий запас. А ще – ознайомитися з польською літературою, почитати улюблені твори іноземних авторів у польському перекладі.

Тут ви знайдете відеоуроки, які допоможуть покращити рівень польської. Інформація подається легко та цікаво.

З допомогою цього ресурсу польську мову може опановувати як дитина, так і дорослий. Інформація викладена чітко та структуровано.

Мобільні додатки

Для самостійного опанування мови є чимало різноманітних програм та мобільних додатків. Найпопулярніші з них:

Duolingo – відомий додаток для вивчення іноземних мов, зокрема і польської.

– відомий додаток для вивчення іноземних мов, зокрема і польської. SpeakASAP – невеликий безкоштовний курс від викладачки Олени Шипілової.

Базові версії цих програм безплатні.

Серіали та фільми

Окрім вивчення граматики важливо постійно спілкуватися польською, бажано з носіями мови. Якщо ж можливості такої немає, намагайтеся дивитися серіали, фільми та мультфільми польською.

Їх можна знайти на YouTube – просто введіть у пошуку cały film. Окрім YouTube ще є спеціальні сайти та ресурси, на яких розміщено безліч кінострічок польською мовою:

cda.pl – найпопулярніший ресурс у Польщі. Дуже багато фільмів, доступних у безкоштовному перегляді. Мультфільми, фільми чи серіали тут мають лише одноголосний переклад.

– найпопулярніший ресурс у Польщі. Дуже багато фільмів, доступних у безкоштовному перегляді. Мультфільми, фільми чи серіали тут мають лише одноголосний переклад. vod.tvp.pl – це велика бібліотека фільмів. Щоправда, деякі стрічки доступні лише за гроші, але це недорого і точно варто того.

– це велика бібліотека фільмів. Щоправда, деякі стрічки доступні лише за гроші, але це недорого і точно варто того. adapter.p l – це сторінка з польськими фільмами, які адаптовані для різних людей. У фільмах є субтитри польською мовою.

l – це сторінка з польськими фільмами, які адаптовані для різних людей. У фільмах є субтитри польською мовою. netflix.com/pl – перегляд фільмів тут платний, тому, якщо ваш бюджет дозволяє – варто спробувати.

Курси з вивчення польської мови, репетитори

Опанувати польську самостійно зможе не кожен. Тому є альтернатива – піти на курси, хоча б на кілька місяців.

За кроткий проміжок часу ви зможете зрозуміти основні принципи польської мови. Крім того, сьогодні є чимало безплатних курсів:

polskijazyk.pl

Безкоштовна інтернет-платформа, з допомогою якої кожен може самостійно вивчити польську мову, починаючи від алфавіту до рівня В2.

Тут вас ознайомлять не лише з мовою, а й історією та культурою польського народу. Щоб почати заняття, потрібно зареєструватися на сайті.

popolskupopolsce.edu.pl

Це також безкоштовний ресурс для навчання, розрахований на початківців. Тут доступно пояснюється граматика, а ще – чимало зручних різноманітних тестів.

Є також багато платних курсів для вивчення мови. Формат різний: онлайн чи офлайн. Вартість теж різниться.

До речі, ви можете зайти персонального репетитора, зайшовши на сайт livexp.com/ua. Година заняття тут стартує від 15 злотих (130 грн).

Є також чимало платних курсів із груповими заняттями. Там опанувати один рівень мови обійдеться від 500 злотих (4 200 грн). Навчання триватиме від двох до трьох місяців. Знайти їх можна, задавши запит у Google Курси вивчення польської мови.

Варто зазначити, що кожна людина буде опановувати нову мову по-різному: хтось може вивчити польську за кілька місяців, а комусь потрібно займатися близько року.

Серед порад, які дають знавці польської, – намагайтеся одразу вчити мову, дотримуючись усіх правил. А ще – дотримуйтеся принципу робити заняття регулярними. Займайтеся щодня, хоча б по пів години.

Читайте книги, дивіться фільми та не бійтеся говорити польською, навіть з помилками. Лише постійна практика – успіх до опанування іноземної.