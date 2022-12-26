Командование РФ боится выходить из убежищ из-за обстрелов ВСУ — перехват ГУР

Декабрь, 26 в 18:49

Российское военное руководство боится выходить из убежищ из-за мощных обстрелов ВСУ.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

— Они в бутылку ссут и солдатам дают, чтобы выбрасывали, сами даже не выходят, боятся, потому что обстрелы х*рачат. Они сидят, крысы, – сказал солдат РФ.

По словам оккупанта, информация о том, что до 14 числа их должны вывести и разоружить — ложь для обнадеживаемости.

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Также он рассказал, что дезертиров, которые сдали позиции и пытались сбежать, ждет военный трибунал.

– Мы ночью еще 20 наших беглецов поймали, они просто по дороге шли, мы их не стали стрелять, просто положили. А сегодня разбирательство было, в штаб их повели. Они, оказывается, сдали позиции, да и с*бались. Добровольцы все. Сейчас их там военный трибунал ждет, — рассказал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР