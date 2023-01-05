ЗСУ влаштовують пекло окупантам в Україні: росіяни мріють втекти на війну в Сирію – перехоплення

Січень, 05 в 17:56

Воїни Збройних сил України влаштовують пекло для російських загарбників, тому окупанти мріють втекти на війну в Сирію. Про це свідчить перехоплена Службою безпеки України нова телефонна розмова російського десантника з дружиною.

У СБУ зазначають, що маючи досвід у сирійській війні, загарбник розраховував на легкі перемоги в Україні. Проте коли він потрапив під “роздачу” ЗСУ на Запорізькому напрямку, то зрозумів свою помилку.

Зараз дивляться

– Іваничу добре – в Сирію поїде. Він і ще один. Поїдуть під Рязань на навчання, на саперів. І поїдуть у Сирію, – зазначає російський десантник.

Водночас йому разом із залишками східного воєнного округу РФ доведеться простояти українським захисникам. Сам російський десантник визнає, що розвідка РФ зовсім не працює, а воїни ЗСУ мають краще екіпірування та озброєння.

– Нас просто кидають проти артилерії, піхоти… Нам сказали: у село зайшли близько 20 осіб. Заїхати треба, викинути їх. Ми поїхали, а там чотири танки та піхотних багато… ми навіть до села не змогли доїхати, нас розбили по дорозі. Другого батальйону взагалі вже не існує. У нас від штатної роти 20 осіб залишилося, – зізнається загарбник.

Служба безпеки України нагадує, що російські військові ще мають шанс на порятунок. Потрібно зателефонувати на лінію СБУ за номером +38(093)688-68-88, де солдати РФ отримають детальну інструкцію, як безпечно здатися в полон та повернутися додому.