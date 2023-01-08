Украинский патриот с российским паспортом. Как Сергея Офицерова пытаются вытащить из плена

Январь, 08 в 18:47

– Вы готовы рассказать о сыне?

– Да.

– А не навредите? – спрашиваю.

– Да больше, чем теперь, ему навредить уже невозможно.

Геннадий Офицеров уже месяц живет в Киеве, чтобы быть ближе ко всем инстанциям, которые теоретически могут вытащить из плена его сына — Сергея Офицерова. Парня схватили прямо в квартире отца в августе прошлого года.

Скорее всего это, были представители ФСБ, говорит отец.

– Звонок в дверь. Открываю. Врываются трое. Одеты в гражданское, один из них с пистолетом, у других торчит аппаратура, какое-то оружие. Бросились сразу к нему. — Как звать? – Офицеров Сергей. – На пол!

Ирония судьбы в том, что по паспорту, по словам отца, Сергей — россиянин. Он родился в Херсоне, но родители поехали работать на Камчатку, где прожили 15 лет. Сначала в Украину вернулся отец. Затем – мать с детьми.

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— В замене паспорта в 90-х не было особой необходимости, — говорит Геннадий. — Сергей работал, имел украинский идентификационный код, херсонскую прописку и пользовался всеми благами нашей страны.

Более того — он был украинским патриотом. Этот резкий разворот в самоидентификации, говорит Геннадий, у сына, как и у многих херсонцев, наступил в 2014 году, когда Россия забрала Крым и ворвалась на Донбасс.

— Я думаю, что все началось в 2014 году. Тогда перелом произошел у многих. Такой четкий водораздел. Мне кажется, до того Херсон ватным городом был. Где-то процентов на 50. Но потом многое изменилось. У Сергея и флаг государственный висел на балконе, хотя поначалу за это можно было и камнем в стекло получить. Он был патриотом. Музыку слушал, в сетях перешел только на украинский. Патриот Украины, но с российским паспортом.

Российский паспорт у украинских патриотов, как оказалось, у нас в стране – не такая и редкость. В последнюю неделю декабря я услышала о такой, казалось бы, абсурдной ситуации по меньшей мере от трех человек. Они говорят, что Россия делает все, чтобы не выпускать из своего гражданства.

С запросами до большой войны обращались в консульство или посольство, долго ждали ответа. Но о бюрократии страны-оккупанта можно слагать легенды. Сергей пытался избавиться от паспорта с двуглавым орлом более трех лет.

В 2021 году удалось собрать весь пакет документов, но вскоре началась война. Сейчас у мужчины огромная проблема, ведь, скорее всего, его похитили и вывезли в Россию, где могут судить не как украинского патриота, а как собственного гражданина.

В начале вторжения, говорит отец, Сергей жил в центре Херсона. Но вскоре переселился на район Остров, который бомбят россияне. Сын не рассказывал отцу, чем он занимался, но Геннадий предполагает, что сын помогал нашим военным. Но потом вражеские спецслужбы могли его разоблачить.

— В мае в Херсоне россияне приступили к настоящей фильтрации. Выглядело это так: по городу расставили блокпосты, особенно придирчиво осматривали тех, кто заезжал из Острова в центр. Допустим, едет автобус, его останавливают, проверяют документы. Если что-то не нравится, человека выводят, раздевают, осматривают.

Тогда Сергей решил вернутся в центр. Ходил ко мне, мы много общались. И вот 3 августа к нам в квартиру ворвались. Его – на пол. Под нос положили телефон: Разблокируй. Разблокировал.

— У меня квартиру даже не обыскивали, очевидно знали, за кем идут. Там было видно: россияне. Документов не предъявляли, удостоверения не показывали, откуда они — не говорили. На мой вопрос: Где же его искать, ответ один: Он сам придет.

С того времени Геннадий сына и ищет. Вместе с бывшей супругой они обегали все пенитенциарные учреждения в Херсоне. Сергей, казалось, исчез.

— Пытались взять информацию у оккупационной военно-гражданской администрации, пока все не перешло в стадию: Мы не знаем, где он – никакой информации нет.

Две весточки пришли, откуда не ждали. О Сергее семье рассказал мужчина, которого содержали в одном из херсонских застенков. Позже позвонила адвокат из Москвы, сообщив, что пленник — в СИЗО Лефортово.

— Сначала мы узнали о судах в Крыму, потом последовало сообщение из Лефортово. Затем появился пропагандистский ролик. Его снимало российское телевидение, и там был один момент, когда моего сына выводят откуда-то и сажают в автобус.

Пока от кремлевских пленников – тишина, родные охотятся за информацией в пропагандистских пабликах. Пока известно, что Сергею и еще нескольким херсонским патриотам в Крыму пришили 361 ст. российского законодательства. Это международный терроризм, причем для Сергея она особенно угрожающая.

Отец опасается, чтобы собственному гражданину РФ не отомстила особенно жестоко, например, использовав его в постановках терактов. Затем статью можно переквалифицировать на госизмену, а это уже вдвое более длительный срок заключения — до 20 лет или пожизненное.

— Он родился и живет в Украине, платил налоги, защищал нашу страну своеобразно. Его надо как-то спасти, как-то вытащить оттуда, — говорит отец

Чтобы ускорить возвращение сына, Геннадий обратился в полицию, областную военную администрацию, СБУ, Международный Красный Крест и публичные правозащитные организации. Ждать ответов или каких-то сообщений приходится долго, поэтому родные пленных пытаются держаться вместе, чтобы бороться с бюрократией, и главное — с врагом, который действует крайне коварно и жестоко.