Декабрь, 27 в 15:52

В российском плену 80% украинских военных находятся в ужасающем состоянии, потому что им не дают времени на прием пищи. Кроме того, россияне психологически давят на пленных и применяют физическую силу.

Об этом рассказал врач-нейрохирург, бывший пленник Дмитрий Кубряк. Мужчина после службы в Мариуполе долгое время находился в колонии в Еленовке Донецкой области.

– Основная проблема в плену – это недостаточное питание. Поэтому действительно могу сказать, 80% пленников – в состоянии анорексии, кожа и кости. Потому что россияне просто не давали достаточно времени на прием пищи. На прием пищи дают всего две минуты и конвой заставлял заканчивать есть – приказывал подниматься, – рассказал он.

По его словам, оккупанты также пытались психологически давить на пленных.

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– Постоянно озвучивалась информация, мол, куда вы собираетесь возвращаться, такого государства уже фактически не существует, территория будет поделена между другими государствами, вы там никому не нужны в Украине, – отметил Кубряк.

Врач также добавил, что россияне применяли к пленникам физическую силу. В частности, Дмитрий рассказал, что когда их принимали в колонию, всех без исключения, даже раненых, после выхода из автобуса избили дубинками.

— Меры влияния, не побоюсь этого слова, пытки, применялись к военнопленным, которых считали виновными в каких-то военных преступлениях. Это артиллеристы, снайперы, танкисты, их, конечно, допрашивали тщательно и к ним применяли средства физического воздействия. И ток применяли и другие виды пыток, – рассказал он.

1 декабря в рамках очередного большого обмена Украина вернула домой 50 защитников.

Источник: брифинг в медиацентре Украина

Фото: Андрей Ермак