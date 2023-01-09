Новими правилами військового обліку не передбачено надходження повісток через Дію
Фото: Факти ICTV
У нових правилах військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів не передбачено надходження повісток через Дію.
Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.
– Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань, – наголосив він.
Говорячи про новий сервіс в Дії – електронний військовий квиток, що також передбачено цією урядовою постановою, Банік сказав, що “ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони”.
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Наприкінці грудня 2022 року Кабмін затвердив нові правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Джерело: The Village Україна