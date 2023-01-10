Январь, 10 в 15:20

В Соединенных Штатах Америки обсуждают возможность отправить в Украину боевые машины Stryker. Если в министерстве США одобрят решение, то эта поставка увеличит количество БМП для ВСУ, которые помогут в борьбе с врагом.

Пока неизвестно, поступят ли в Украину боевые машины Stryker, однако Факты ICTV пообщались с военными экспертами и выяснили, на что способны БМП Stryker и как они помогут Вооруженным силам Украины на поле боя.

Stryker: что это такое

Это американские легкие бронетранспортеры, разработанные компанией General Dynamics Land System. Сейчас машины находятся на вооружении механизированных войск армии США и являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов.

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Stryker создан на базе канадского бронетранспортера LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III 8×8.

— ББМ Stryker создан на базе швейцарской MOWAG Piranha 1972 года, в модификации M1134 Anti-Tank Guided Missile Vehicle, — пишет военный эксперт Александр Коваленко.

По словам Коваленко, бронетранспортеры Stryker — одни из лучших БМ в своем классе в мире.

Военный эксперт Олег Жданов также отмечает, что Stryker — это многоцелевой бронетранспортер, который изготавливался на заказ для боевых групп сил быстрого реагирования.

— Stryker имеет множество модификаций. Его база была разработана как многоцелевая. Он имеет вооружение от простого пулемета, заканчивая пушкой, — говорит Жданов.

Семейство боевых машин Stryker включает 10 разновидностей бронированных машин, состоящих на вооружении бригадных боевых групп Stryker. Первые машины поступили на вооружение американской армии в феврале 2002 года.

Всего было поставлено 4 466 единиц, большая часть регулярно отправлялась в Ирак вместе с пехотными батальонами.

Там машины показали себя прекрасно, ведь позволяли американским войскам быстро передвигаться с большей безопасностью. Stryker имеет лучшую защиту по сравнению со многими БТР, в том числе с российскими:

передняя дуга выдерживает попадание бронебойных снарядов из крупнокалиберного пулемета 14,5 мм;

для полной защиты от бронебойных боеприпасов можно дополнительно установить керамическую броню;

машина полностью защищена от натовских патронов калибра 7,62 мм;

салон имеет дополнительную внутреннюю обшивку, чтобы уберечь экипаж и пассажиров даже в случае сильного повреждения транспортного средства;

ходовая часть усилена, что обеспечивает защиту от мин и другой взрывчатки;

топливные баки установлены снаружи и предназначены для отрыва от корпуса в случае взрыва;

некоторые версии Stryker имеют стальной каркас (планковая броня), обеспечивающий защиту от противотанковых ракет и снарядов.

Также Stryker оснащен дизельным двигателем Caterpillar 3126 мощностью 350 лошадиных сил. Колеса можно переключать между конфигурацией 8×4 на дорогах и 8×8 на бездорожье.

Кроме того, боевая машина имеет центральную систему накачки шин, которая позволяет адаптироваться к разному рельефу местности.

Такие особенности делают технику очень мобильной: даже полностью загруженная, она может двигаться по снегу, грязи и песку. Единственный минус: Stryker не может преодолевать водные преграды.

Назначение и польза для ВСУ

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, Stryker могут использоваться для поддержки наземных действий механизированных или десантных подразделений.

— Фактически, Страйкеры являются аналогами БТР. То есть, их используют при ведении особых контрнаступательных действий при необходимости осуществления слежки. Они позволяют быть мобильными, быстро передвигаться, уничтожать живую силу противника и легкобронированные цели, а также предназначены для укрепления позиций, — говорит Мусиенко.

Мусиенко добавляет, что Stryker является отличным дополнением к БМП М2 Bredly.

— Мы видим, что США нам готовят батальоны и бригады, которые комплектуются фактически по образцам американской армии, где есть Bredly, Stryker и тому подобное, — добавляет эксперт.

Олег Жданов объясняет, если США передадут Украине Страйкеры, то все будет зависеть от модификации и количества.

— Стоит отметить, что модификаций есть просто множество. Основная модификация — это неуправляемая башня, которая управляется дистанционно огневым модулем, имеет пулемет 12,7, пулемет 7,62, гранатомет 40-мм и возможность установки противотанкового комплекса. На борт он берет до 10 человек пехоты и три человека экипажа, — поясняет эксперт.

По словам Жданова, Stryker очень помогут ВСУ.

— Если Страйкеры передадут Украине, то это очень поможет на поле боя. Стоит понимать, что у нас с бронетранспортерами очень большая проблема. Если боевые машины пехоты у нас еще есть, то с бронетранспортерами у нас проблемы. Ранее ВСУ использовали БТР 60 и БТР 70 — это еще старые, советские машины с двумя двигателями. Поэтому, если нам передадут Страйкеры, для украинских пехотинцев это будет очень хорошо. Это повышает мобильность пехоты, потому что колесная техника позволяет быть более мобильными, чем гусеничная. Кроме того, Страйкеры также обеспечат огневую поддержку пехоты в контактном бою, — отмечает эксперт.

Технические характеристики

Вес — от 16,47 (БТР M1126) — до 18,77 (САУ M1128) т.

Длина — 6 950-7 250 м.

Ширина — 2 720-2 840 м.

Высота — 2 640-3 160 м.

Экипаж — 3+9.

Броня — стальная, высокой твердости.

Скорость: по шоссе — 100 км/ч; по бездорожью — 64 км/ч.

Также Stryker может преодолевать различные типы препятствий: