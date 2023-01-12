Действуют графики: где будут отключать свет в областях Украины 13 января 2023
В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света после повреждения энергосистемы. На новогодние праздники люди отдыхали дома с электричеством, однако из-за холодной погоды увеличивается потребление, поэтому энергетикам приходится применять графики отключения по областям.
Узнать о ситуации с электроэнергией дают возможность облэнерго Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой и Николаевской областей.
Отключение света в Киеве
В столице действуют стабилизационные графики отключения света, введенные ДТЭК Киевские электросети. Потребители поделены на три очереди, которым выключают электричество в разные часы суток.
Узнать актуальное расписание ограничения электроснабжения можно по ссылке на официальном сайте — нужно ввести точный адрес и номер дома.
Киевская область
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Если есть расхождения с графиком и фактическим питанием электроэнергией, то об аварийных отключениях света в Киевской области можно узнать по этой ссылке.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.
Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Одесская область
Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.
Графики состоят из трех категорий: наличие света, вероятные отключения и ограничения электроснабжения.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.
Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 9 до 15 января включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Сумская область
Плановые отключения электроэнергии в Сумской области можно увидеть по этой ссылке, нажав на Графики почасовых отключений (ГПВ). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.
Черкасская область
Черкассыоблэнерго придерживаются желтого графика почасовых отключений электроэнергии, предусматривающего три часа со светом и три — без света.
Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.
Николаевская область
Стабилизационные отключения электроэнергии в Николаевской области предусматривают три очереди, которые имеют закрепленный промежуток времени ограничения светоснабжения.
Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.
Черновицкая область
В Черновицкой области придерживаются стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.
Узнать актуальный график можно по этой ссылке для города Черновцы, а по этой ссылке — для районов области.
Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.
Другие регионы
В таких областях, как Волынская, Закарпатская, Ровенская и Житомирская, действуют стабилизационные графики отключений света.
Ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.