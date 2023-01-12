Январь, 12 в 21:48

В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света после повреждения энергосистемы. На новогодние праздники люди отдыхали дома с электричеством, однако из-за холодной погоды увеличивается потребление, поэтому энергетикам приходится применять графики отключения по областям.

Узнать о ситуации с электроэнергией дают возможность облэнерго Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой и Николаевской областей.

Отключение света в Киеве

В столице действуют стабилизационные графики отключения света, введенные ДТЭК Киевские электросети. Потребители поделены на три очереди, которым выключают электричество в разные часы суток.

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Узнать актуальное расписание ограничения электроснабжения можно по ссылке на официальном сайте — нужно ввести точный адрес и номер дома.

Киевская область

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Если есть расхождения с графиком и фактическим питанием электроэнергией, то об аварийных отключениях света в Киевской области можно узнать по этой ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Одесская область

Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий: наличие света, вероятные отключения и ограничения электроснабжения.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 9 до 15 января включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Сумская область

Плановые отключения электроэнергии в Сумской области можно увидеть по этой ссылке, нажав на Графики почасовых отключений (ГПВ). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго придерживаются желтого графика почасовых отключений электроэнергии, предусматривающего три часа со светом и три — без света.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

Стабилизационные отключения электроэнергии в Николаевской области предусматривают три очереди, которые имеют закрепленный промежуток времени ограничения светоснабжения.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

В Черновицкой области придерживаются стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

Узнать актуальный график можно по этой ссылке для города Черновцы, а по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Закарпатская, Ровенская и Житомирская, действуют стабилизационные графики отключений света.

Ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.