Січень, 12 в 21:48

В Україні продовжуються планові та аварійні відключення світла після пошкодження енергосистеми. На новорічні свята люди відпочивали вдома з електрикою, проте через холодну погоду збільшується споживання, тому енергетикам доводиться застосовувати графіки відключення по областях.

Дізнатися про ситуацію з електроенергією дають можливість обленерго Київської, Харківської, Одеської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької та Миколаївської областей.

Відключення світла у Києві

У столиці діють стабілізаційні графіки відключення світла, запроваджені ДТЕК Київські електромережі. Споживачі поділені на три черги, яким вимикають електрику в різні години доби.

Зараз дивляться

Дізнатися актуальний розклад обмеження електропостачання можна за посиланням на офіційному сайті – потрібно ввести точну адресу та номер будинку.

Київська область

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Якщо є розбіжності з графіком та фактичним заживленням електроенергією, то про аварійні відключення світла в Київській області можна дізнатися за цим посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Одеська область

Щоб ознайомитися з графіками в Одеській області, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій: наявність світла, ймовірні відключенні та обмеження електропостачання.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 9 до 15 січня включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Сумська область

Планові відключення електроенергії у Сумській області можна побачити за цим посиланням, натиснувши на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Черкаська область

Черкасиобленерго дотримуються жовтого графіка погодинних відключень електроенергії, що передбачає три години зі світлом та три – без світла.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

Стабілізаційні відключення електроенергії в Миколаївській області передбачають три черги, які мають закріплений проміжок часу обмеження світлопостачання.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

У Чернівецькій області дотримуються стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Дізнатися актуальний графік можна за цим посиланням для міста Чернівці, а за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Закарпатська, Рівненська та Житомирська, діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Ознайомитися з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.