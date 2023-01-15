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Факты / Україна / Общество

Увидели подвал, где держали все село: на Черниговщину приехала делегация из Латвии

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV Юля Захарченко, редактор ленты
Увидели подвал, где держали все село: на Черниговщину приехала делегация из Латвии
Фото: Факты ICTV

Пока Украина переживает массированные атаки, в наше государство наведываются международные партнеры. На Черниговщину прибыла делегация из Латвийской Республики во главе с главой Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом в сопровождении вице-спикера Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.

Иностранные гости приехали, чтобы на собственные глаза увидеть последствия российской оккупации региона в марте 2022 года. Из-за массированной атаки по стране официальный визит начался в укрытии.

Глава ОВА Вячеслав Чаус провел экскурсию по двум селам, пострадавшим от боевых действий. В частности, в Ивановке продолжается полное восстановление семи домов за средства Латвийской Республики.

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Делегация также побывала в здании школы и садика в селе Ягодное, где россияне в подвале удерживали в неволе все село. Речь идет о более 360 человек, а самому маленькому заложнику было 1,5 месяца. Из-за катастрофического количества людей в помещении в результате удушья там умерло 10 человек.

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