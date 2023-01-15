Побачили підвал, де тримали все село: на Чернігівщину приїхала делегація з Латвії

Січень, 14 в 22:04

Поки Україна переживає масовані атаки, до нашої держави навідуються міжнародні партнери. На Чернігівщину прибула делегація з Латвійської Республіки на чолі з очільником Сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом у супроводі віце-спікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк.

Іноземні гості приїхали, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації регіону у березні 2022 року. Через масовану атаку по країні офіційний візит почався в укритті.

Очільник ОВА В’ячеслав Чаус провів екскурсію двома селами, які постраждали від бойових дій. Зокрема, в Іванівці триває повна відбудова семи будинків за кошти Латвійської Республіки.

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Делегація також побувала у будівлі школи та садочка у селі Ягідне, де росіяни у підвалі утримували в неволі усе село. Йдеться про понад 360 людей, а найменшому заручнику було 1,5 місяця. Через катастрофічну кількості людей у приміщенні внаслідок задухи там померло 10 людей.