В большинстве регионов вводятся аварийные отключения – Галущенко

Январь, 14 в 19:56

В большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Об этом на странице Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что последующие дни будут тяжелыми.

— Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях, – написал министр.

Именно из-за обстрелов, подчеркнул Галущенко, в большинстве регионов и вводятся аварийные отключения.

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Министр добавил, что энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко показал, как выглядят последствия попадания в одну из ТЭЦ и отметил, что все службы работают.

– Вы сами все видите и слышите. Есть попадания в генерационные и сетевые объекты… В настоящее время применены экстренные отключения, – написал он в Facebook.

14 января российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Известно об обстрелах критической инфраструктуры во Львове, Харьковской области, раздавались взрывы в Киеве и области.

Источник: Герман Галущенко

Фото: YASNO