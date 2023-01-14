У більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення – Галущенко

Січень, 14 в 19:56

У більшості регіонів запроваджують аварійні відключення. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що наступні дні будуть важкими.

— Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях, – написав міністр.

Саме через обстріли, підкреслив Галущенко, у більшості регіонів і запроваджуються аварійні відключення.

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Міністр додав, що енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко показав, як виглядають наслідки влучання в одну з ТЕЦ та зазначив, що всі служби наразі працюють.

— Ви самі все бачите та чуєте. Є влучання в генераційні та мережеві об’єкти… Наразі застосовані екстрені відключення, – написав він у Facebook.

14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Відомо про обстріли критичної інфраструктури у Львові, на Харківщині, лунали вибухи в Києві та області.

Джерело: Герман Галущенко

Фото: YASNO