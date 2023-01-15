Отключения света будут продолжаться после отопительного сезона: в ДТЭК объяснили почему

Январь, 15 в 10:26

После окончания отопительного сезона начнутся плановые ремонтные работы, поэтому не стоит ожидать, что не будет отключений электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— К сожалению, будут отключения, в таких условиях мы будем жить до конца отопительного сезона. После него вряд ли станет лучше. Потому что, с одной стороны, будет уменьшение потребления, но с другой — начнутся плановые ремонтные работы. А это значит, что объем генерации не увеличится по Украине. Поэтому ждать, что придет апрель и все будет хорошо, нельзя, — объяснил он.

Также, по его словам, после каждого обстрела все труднее и труднее восстанавливать объекты электроэнергетики — они становятся еще более уязвимыми, снижается запас прочности.

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— Если зимой опасны низкие температуры и отсутствие отопления, то когда будет тепло, основная проблема — это отсутствие электроэнергии, потому что ее просто не будет хватать, — добавил Сахарук.

Говоря о последствиях вчерашней ракетной атаки, он отметил, что аварийные отключения света, вероятно, продлятся не один день.

В результате массированной ракетной атаки РФ 14 января повреждены две ТЭС компании ДТЭК, которые уже неоднократно подвергались вражеским ударам.

Одна из них прекратила производство электроэнергии, поскольку разрушен один из энергоблоков, также повреждены другие энергоблоки.