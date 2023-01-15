Вимкнення світла триватимуть після опалювального сезону: в ДТЕК пояснили чому

Січень, 15 в 10:26

Після закінчення опалювального сезону розпочнуться планові ремонтні роботи, тому не варто очікувати, що не буде відключень електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

– На жаль, будуть відключення, в таких умовах ми будемо жити до кінця опалювального сезону. Після нього навряд чи стане краще. Тому що, з одного боку, буде зменшення споживання, але, з іншого – почнуться планові ремонтні роботи. А це означає, що обсяг генерації не збільшиться по Україні. Тому чекати, що прийде квітень і все буде добре, не можна, – пояснив він.

Також, за його словами, після кожного обстрілу все важче і важче відновлювати об’єкти електроенергетики – вони стають ще вразливішими, знижується запас міцності.

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– Якщо взимку небезпечні низькі температури і відсутність опалення, то коли буде тепло, основна проблема – це відсутність електроенергії, бо її просто не вистачатиме, – додав Сахарук.

Говорячи про наслідки вчорашньої ракетної атаки, він наголосив, що аварійні відключення світла, ймовірно, триватимуть не один день.

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ 14 січня пошкоджено дві ТЕС компанії ДТЕК, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів.

Одна з них припинила виробництво електроенергії, оскільки зруйновано один з енергоблоків, також пошкоджено інші енергоблоки.