Отключения необходимы, чтобы не усугублять ситуацию: какая ситуация со светом в Киеве и других городах

Январь, 17 в 0:31

В Киеве и других городах Украины наблюдается дефицит генерации энергии, в частности, на столицу было выделено 974 МВт из необходимых 1,6 тыс. Из-за этого приходилось отключать свет даже в серых зонах.

Система после последних атак продолжает быть сложной, а ограничения сейчас — это единственная возможность не ухудшить то, что осталось. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, так выглядела структура генерации в Украине в начале 2022 года:

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атомные электростанции — 55%;

ТЭС и ТЭЦ — 29%;

гидроэлектростанции — 7%;

возобновляемые источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) — 9%.

Атомные электростанции были основным источником, производя большие объемы электроэнергии. Но они являются негибкими — не могут быстро реагировать на изменения в спросе. Сейчас атомная генерация работает не в полную меру из-за того, что Запорожская АЭС не отдает электроэнергию в сеть из-за временной оккупации — эту нехватку компенсировать невозможно.

Коваленко отмечает, что тепловая генерация обычно используется для быстрой балансировки генерации и потребления, но сейчас повреждены ТЭС. В Украине пытаются использовать гидроэлектростанции, однако они требуют времени на восстановление.

Энергосистема по всей Украине единая — если не работает несколько блоков электростанции на Западе, тогда ограничения будут касаться одинаково и Львовщины, и Одесской, и Черкасской областей. Коваленко сообщил, что энергетики восстанавливают систему.