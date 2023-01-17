Відключення необхідні, щоб не погіршувати ситуацію: яка ситуація зі світлом у Києві й інших містах

Січень, 17 в 0:31

У Києві та інших містах України спостерігається дефіцит генерації енергії, зокрема, на столицю було виділено 974 МВт з необхідних 1,6 тис. Через це доводилося відключати світло навіть в сірих зонах.

Система після останніх атак продовжує бути складною, а обмеження зараз – це єдина можливість не погіршити те, що залишилося. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, так виглядала структура генерації в Україні на початку 2022 року:

Зараз дивляться

атомні електростанції – 55%;

ТЕС та ТЕЦ – 29%;

гідроелектростанції – 7%;

відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) – 9%.

Атомні електростанції були основним джерелом, виробляючи великі обсяги електроенергії. Але вони є негнучкими – не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що Запорізька АЕС не віддає електроенергію в мережу через тимчасову окупацію – цю нестачу компенсувати неможливо.

Коваленко зазначає, що теплова генерація зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання, але зараз пошкоджені ТЕС. В Україні намагаються використовувати гідроелектростанції, проте вони потребують часу на відновлення.

Енергосистема по всій Україні єдина – якщо не працює декілька блоків електростанції на Заході, тоді обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. Коваленко повідомив, що енергетики відновлюють систему.