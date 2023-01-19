УГКЦ хочет получить право на богослужение в Почаевской лавре, которую арендует УПЦ

Украинская греко-католическая церковь хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ (МП).

Об этом в интервью изданию Украинская правда сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

По его словам, УГКЦ не претендует ни на одно имущество, которое есть в руках православных братьев.

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— Наша церковь в Российской империи была ликвидирована еще в 1839 году. И все наше имущество отдали православным. Если бы мы сегодня потребовали возвращения нам того всего имущества, мы бы начали очередную волну религиозной войны.

Он добавил, что когда речь идет о Почаевской лавре, то УГКЦ тоже не хочет сегодня “предъявлять какие-либо имущественные претензии кому-то”. В то же время Шевчук подчеркивает, что Почаевская лавра – это “исторически большой духовный центр нашей церкви”.

— Исследователи киевского христианства в Речи Посполитой говорят, что когда-то была неписанная договоренность между православными в Киево-Печерской лавре и греко-католиками в Почаевской лавре о печати литургических книг. То, что печатали мы в Почае, того уже не печатали православные в Киево-Печерской лавре. Почему? Потому что этими книгами мы обменивались.

Почаевская лавра была уникальным центром музыкальной культуры, духовной, религиозной и международной. Шевчук напомнил, что когда Уния была ликвидирована, российские цари превратили Почаев в пограничный форпост.

— А советские власти специально Почаевскую лавру с ее территорией присоединили к Тернопольской области. Для того, чтобы уничтожить Унию в Галичине. Поэтому те, кто будет принимать решение, кому дать доступ к возможности молиться, должны учитывать, что Почаевская лавра имеет историческое отношение к нашей церкви, — отметил Шевчук.

По словам главы УГКЦ, пока не осуществляется никаких конкретных шагов, чтобы получить доступ к служению, ведь пока церковь не слышала “о каких-то конкретных шагах по изменению статуса этого места”.

Он отметил, что одна вещь – имущественные претензии, а другая – право молиться там, где молились наши предки. Именно поэтому УГКЦ хочет получить доступ к своей исторической святыне.