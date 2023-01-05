Случается раз в несколько сотен лет. Почему возвращение собора и трапезной Киево-Печерской лавры имеет историческое значение

Январь, 05 в 18:55

5 января в пользование государства окончательно вернули Успенский собор и Трапезную церковь, которые находятся на территории заповедника Киево-Печерская лавра. Почему это важно, какие храмы могут быть следующими и что это значит для самих украинцев – Факты ICTV узнавали у религиоведа Дмитрия Горевого.

Он пояснил, что государство и так было владельцем этих помещений, а сегодня завершился технический процесс акта приема-передачи от арендатора владельцу.

– Государство и украинский народ в лице государства, они и так владели этими церквями. Договор аренды закончился 31 декабря, после чего им (МП, — Ред.) не продлили этот договор аренды. Что касается политических и культурных последствий, то, конечно, то, что Московский патриархат больше не будет иметь доступ к этим святыням, а там будет править православная церковь Украины — важное историческое решение, ведь украинская церковь восстанавливает историческую справедливость и возвращается в украинскую Лавру и украинские храмы, – говорит эксперт по религии.

Историческое значение

ПЦУ является правопреемницей древней Киевской метрополии Константинопольского патриархата, которая владела Лаврой более 600 лет, Московский же патриархат — чуть более 300 лет.

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— Из более 120 святых, которые покоятся в Киево-Печерской лавре, более 100 были святыми, которые были клириками Киевской метрополии Константинопольского патриархата и только 10-15 были клириками Московского патриархата. Так что у ПЦУ, как наследницы Киевской метрополии Константинопольского патриархата вдвое больше прав на Лавру, чем у МП. Поэтому это историческое решение, которое можно условно сравнить с получением Томоса, событием, которое происходит раз в несколько сотен лет, — говорит Горевой.

Какие церкви следующие

По словам эксперта, пока доподлинно неизвестно, какие храмы будут иметь подобную судьбу.

– Я думаю, что вопрос скоро возникнет с Киево-Печерской лаврой. Но там не все так просто, потому что РПЦ ее “отжала” у греко-католической церкви. И этот архитектурный ансамбль – колокольня, Успенская церковь, где находится источник – все они были построены греко-католиками. Потому здесь еще встанет вопрос, кому передавать эту Лавру, — поясняет Горевой.

Кроме того, эксперт отмечает, что Московский патриархат (МП) не является владельцем Лавры, а только ее арендатор. Принадлежит храм Кременецкому национально-культурному заповеднику, который подчинен Министерству культуры. Так что это все на балансе государства.

Пока точно не известно, сколько храмов находится в аренде МП, ведь нет единого реестра для отслеживания этой информации.

— Нам известно, что зарегистрировано 9,5 тысяч юридических лиц среди МП, то есть мы понимаем, что это примерно 9 тысяч храмов. Пока не могу сказать, сколько есть в собственности, а сколько в аренде, — говорит Горевой.

Также вопрос о передаче церквей государству может возникнуть относительно исторических храмов в других городах Украины.

Что это значит для украинцев

Такое решение, безусловно, отражается и на самих украинском, ведь теперь они смогут молиться на украинском языке.

– Это значит, о, что они (украинцы, — Ред.) придут в Лавру и захотят там исповедоваться и смогут исповедоваться украинским священникам. И не будут бояться того, что они будут исповедоваться тем, кто имеет связи со страной-агрессором. Чтобы они не подозревали каждого священника в связях с ФСБ. То есть, это будет облегчение исповедования веры для обычных украинцев, — говорит религиовед.

Может ли МП полностью уйти с территории Украины

По мнению Горева, Московский патриархат полностью не уйдет из Украины, какая-то доля почитателей останется. Но их влияние уменьшить до 4%.