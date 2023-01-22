Январь, 22 в 8:00

Каждый год 22 января украинцы отмечают один из важнейших праздников, неразрывно связанный с обретением независимости. Это День Соборности Украины.

Бурные события национально-освободительной борьбы привели к провозглашению Акта Злуки, который был официально подписан в 1919 году между представителями УНР (Украинской Народной Республики) и ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики). Именно это событие документально засвидетельствовало объединение независимых украинских земель.

Соборность — это независимость

22 января 1919 года, объявляя Акт Воссоединения западных и восточных украинских земель, все вокруг понимали, что будет создано новое государство.

Сейчас смотрят На протяжении долгих веков Украина оставалась поделенной между Российской и Австро-Венгерской империями. Завершение Первой мировой войны и начало революции поспособствовали борьбе украинцев за независимость. Именно поэтому 22 января важно праздновать как День Соборности, так и День Первой Независимости Украины. Историки убеждают, что празднование Дня Соборности подтверждает преемственность украинской государственной традиции в прошлом веке. Государство просуществовало менее 200 дней Действительно, объединенное Украинское государство формально просуществовало лишь 175 дней – до середины июля того же 1919 года. События национально-освободительной борьбы смогли как сплотить, так и разъединить тогдашних украинских лидеров. Читайте Предатель или национальный герой: главные факты и мифы о Степане Бандере На фоне борьбы за власть буржуазно-демократический строй ЗУНР разминулся с радикализмом национально-социалистической УНР. Де-юре Акт Злуки был отменен 20 декабря 1919 года на заседании правительства ЗУНР в Вене. Свою подпись об односторонней отмене документа поставил Евгений Петрушевич. Что вспоминали очевидцы События 22 января 1919 года в Киеве собственными глазами видели тысячи украинцев. Их воспоминания в небольшой статье собрал профессор Левко Лукасевич. Вот каким запомнился первый День Соборности киевлянам. — Стоит морозный день, деревья покрыты инеем. С самого утра город принял торжественный вид. Дома украшены национальными флагами и транспарантами. На балконах вывешены ковры и полотна с яркими украинскими рисунками. Среди них выделяется дом, в которой размещена центральная контора телеграфа и дом киевского губернского земства. На балконах этих домов стоят портреты и бюсты Шевченко, украшенные национальными лентами и флагами. Триумфальная арка при входе с Владимирской улицы на Софийскую площадь, была украшена сверху и по бокам старинными гербами Украины и Галичины. По всей площади были прибиты к столбам различные гербы украинских губерний и плакаты. — Из многочисленных присутствующих делегаций первыми пришли работники железных дорог с большим национальным флагом, на котором было написано: “Слава украинским Героям!”. Потом начали приходить делегации от отдельных министерств и других учреждений, крестные ходы из всех киевских церквей. Читайте Канун украинской независимости. Как принимали Декларацию о государственном суверенитете На площади становилось все теснее. В 12 часов напротив Софийского собора становятся в колонны члены Трудового Конгресса во главе с временной коллегией, делегация от Галичины и Буковины, старшины украинских галицких полков, находящихся в Киеве и члены Украинского Национального Союза. — Военный оркестр играет национальный гимн. Слышны возгласы “Слава”. На площади наступает тишина. Наступает самый торжественный момент сегодняшнего праздника. Став лицом к членам Директории государственный секретарь, др. Л. Цегельский оглашает такую грамоту Украинской Национальной Рады об объединении Западной Украинской Республики с Великой Восточной Украиной: “Украинская Национальная Рада, выполняя право самоопределения Украинского Народа, торжественно провозглашает объединение в настоящий день ЗУНР с УНР в одну общую, суверенную Народную Республику”. Кто из президентов хотел отменить праздник День Соборности в Украине начали отмечать во времена президентства Леонида Кучмы, в 1999 году. С тех пор ежегодно украинцы пышно отмечали этот день. Особой традицией стало объединение целых областей в так называемые живые цепи. Люди стояли плечом к плечу, держась за руки – таким был символ Соборности Украины. Однако приход к власти Виктора Януковича несколько изменил формат и содержание праздника. В конце 2011 года празднование Дня Соборности на официальном уровне было отменено. Также изменили и название самого праздника — временно он стал Днем Соборности и свободы Украины. Таким образом Янукович отменил указ Виктора Ющенко о Дне Свободы 22 ноября. В этот день в 2004 году начались массовые акции протеста против фальсификации выборов президента, которые войдут в историю как Оранжевая революция. Сам праздник Соборности был возобновлен только в ноябре 2014 года. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Фильмы о Дне соборности После установления независимости Украины в 1991 году отечественный кинематограф не обошел тему Дня Соборности. Таким образом, до 2022 года дошло немало документальных и художественных фильмов, описывающих события того времени. Вот самые интересные из них: Апельсиновая долька, 2004. Режиссер — Игорь Кобрин. Украинская революция. Потерянное государство, 2007. Режиссер — Сергей Братишко. Киев. Эпоха переворотов, 2011. Режиссер — Виталий Загоруйко. Акт Злуки: воспроизведение исторической правды, 2011. Режиссер — Тарас Каляндрук. Герои Украины. Круты. Первая Независимость, 2014. Режиссер — Снежана Потапчук. Читайте Раздор и недостаток единства уже когда-то навредили государству – политэксперт о Дне соборности

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