Одна соборная Украина навеки: как УНР и ЗУНР объединились и провели праздник под носом у большевиков
107 лет назад 22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади произошло историческое событие, когда был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
Официальный статус праздника Дня Соборности этот день приобрел в 1999 году указом президента. С приходом разных президентов праздник переименовывали и отменяли, а потом снова возвращали. Но, как бы там ни было, историю отменить невозможно, хотя ее пытались переписывали разные сумасшедшие. Это уже произошло.
Факты ICTV пообщались с историком и директором Украинского научно-исследовательского института архивного дела и документоведения Виталием Скальским о предпосылках Акта объединения, как произошло провозглашение и его значение.
Предпосылки к объединению ЗУНР и УНР
Украинское национально-освободительное движение с новой силой развернулось в начале XX века. Этому поспособствовали развалы империй после Первой мировой войны, в частности Австро-Венгерской и Российской, в составе которых тогда находились украинские территории.
Оба украинских государства возникли в течение одного года. УНР со столицей в Киеве провозгласили независимым государством 22 января 1918 года, а в ноябре была создана ЗУНР со столицей во Львове. УНР почти сразу начала войну с советской Россией, а ЗУНР — с Польшей, поскольку поляки считали, что Галичина должна быть польской.
– Соответственно сложилась такая ситуация: до 1917 года не было ни одного украинского государства, а в 1918 году – уже два украинских государства, которые одновременно воевали против своих соседей. Постоянно возникали вопросы, почему бы нам не объединиться, почему бы нам не быть вместе. Тем более, что эта идея соборности, единства всех украинских земель была еще с конца XIX века. Она постоянно озвучивалась, — говорит Виталий Скальский.
Гетман Павел Скоропадский за время короткого пребывания у власти не спешил поднимать вопрос государственной принадлежности Галичины, отмечает историк, поскольку Австро-Венгрия была союзником. Поэтому этот вопрос пытались “немножечко отложить где-то на будущее”.
Но с приходом к власти Директории вопрос актуализировался, а Австро-Венгрия на тот момент уже распалась. 1 декабря 1918 года представители ЗУНР Дмитрий Левицкий и Лонгин Цегельский приехали в Фастов, где и подписали предварительный договор об объединении. От имени Директории подписантами были Симон Петлюра, Владимир Винниченко, Афанасий Андриевский и Федор Швец.
– Фактически это декларация, что обе стороны не против якобы объединиться в одном государстве. В целом этот процесс объединительный длился весь декабрь-начало января, возможные переговоры были достаточно сложными, ведь несмотря на общее стремление к объединению у обеих сторон были не то чтобы противники воссоединения, но свои политические цели они преследовали, — говорит историк.
Тогда ЗУНР, в отличие от УНР, имела более мощный политический бэкграунд. Например, Евгений Петушевич не просто был в австрийском парламенте, но и принимал активное участие в его деятельности. Это же касается Костя Левицкого, Ивана Кивелюка, Лонгина Цегельского и других.
Скальский отмечает, что “это люди, которые были достаточно опытны в политических играх”. В противовес им УНР представала некой “крестьянской”, стихийной республикой, хотя в ней были интеллигенты и она имела свою политическую элиту, а вот политического опыта ей не хватало.
– Если смотреть с точки зрения Киева — что такое Галичина? Это один из регионов страны, который важен, на который стоит обращать внимание. Есть еще Слобожанщина, Юг, Подолье, Волынь и у каждого из этих регионов были свои проблемы. Что касается Бессарабии, там нужно было как-то разграничиваться с Румынией, был Крым, который нужно было как-то инкорпорировать, с которым нужно было как-то договариваться. Была Кубань, в значительной степени проукраинская, и в этом перечне есть Галичина.
Тогда как для Галичины Киев – это всегда был центр. Они всегда говорили о Приднепровье как о большой Украине. То есть, указывает историк, “они больше, так сказать, смотрели на Киев”, но в то же время прежние политические связи были гораздо сильнее с Веной.
Интеллигенция и деятели ЗУНР ездили туда, жили, кто-то имел бизнес или недвижимость. Историк отмечает, что, в противовес Вене, Киев был символическим городом. Каких-то более тесных контактов фактически не было, поэтому и воссоединение довольно трудно продвигалось.
– Среди политиков ЗУНР сформировалось два таких лагеря. Один пытался полностью присоединиться к новосозданному государству, без всяких условий, другая сторона, наоборот, пыталась сохранить какую-то автономность для Галичины. Отстаивала какие-то особые права для Галичины, — указывает он.
Окончательный текст Акта воссоединения был утвержден после полуночи 22 января 1919 года. Даже ночью подписанты выдвигали определенные ультиматумы, угрожая не подписать акт, но в конце концов пришли к согласию. Универсал Директории о воссоединении был подписан, после чего днем 22 января состоялись торжества на Софийской площади.
Как происходило провозглашение
В торжественный день на площади возле Софии Киевской собрались тысячи людей. К этому дню готовились заранее и объявили его народным праздником, поэтому государственные и частные предприятия и учреждения не работали. Здания Киева празднично украсили национальными флагами, символами и декорациями.
Особенно красиво декорировали здания на Софийской площади и соседних улицах. Украинское телеграфическое агентство, описывая атмосферу, отмечало, что на балконах были размещены портреты и бюсты Шевченко, а триумфальная арка при входе с Владимирской улицы на Софийскую площадь была украшена старинными гербами Украины и Галичины.
Церемониалом праздника заведовал актер и режиссер Николай Садовский, который был членом Генерального секретариата правительства УНР. Около 12:00 прозвучала команда куреня почетного караула и одновременно на Печерске ударили пушечные выстрелы. Параллельно прозвучали колокола Софийского собора, а из ворот вышла церковная процессия.
Церемонию начал вице-президент ЗУНР Лев Бачинский, который заявил, что “с сегодняшнего дня Западная Украина соединится навеки с Большой Украиной в одно нераздельное тело, соборное и суверенное Украинское государство”.
После этого посол ЗУНР Лонгин Цегельский объявил верительную грамоту Украинской Национальной Рады, Галичины, Буковины и Венгерской Украины. Ее он передал главе Директории Владимиру Винниченко, который также всех поздравил с воссоединением.
– Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины — Западноукраинская Народная Республика и Надднепрянская Великая Украина… Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика, — объявил Федор Швец от имени Директории Универсал от 22 января 1919 года.
Когда на площади воцарилась тишина, Винниченко и Бачинский пожали друг другу руки, а люди взорвались лозунгами: Слава! Слава Украине! Слава галичанам! В своих воспоминаниях Цегельский отмечал, что “эта слава покатилась дальше и дальше до края площади. Был это как шум моря в бурю: что-то мощное и незабываемое”.
Далее на площади состоялся молебен за Соборность украинского народа. Тогда и произошел довольно интересный эпизод, который так и остался тайной. Есть снимок, где Петлюра и Винниченко, которые были антиклерикалами, сняли головные уборы во время молебна. Но не известно, поцеловали ли они крест, который им преподнес священник.
– Они были социалистами и конечно что присутствие церкви несколько диссонировало с их политическими убеждениями. Действительно это была такая большая интрига. Но священник, который подносил крест, сделал очень, наверное, мудрый шаг. Он своим телом прикрыл этот момент и фактически никто не заметил, что там на самом деле произошло. Был ли этот поцелуй или же нет, — рассказал историк Виталий Скальский.
После молебна присутствующие на площади люди стали свидетелями военного парада приднепровской конницы и галицкого Легиона сечевых стрельцов, за которыми через площадь покатили полевые пушки, тяжелые мортиры, гаубицы и панцерники. Парад принимал полковник армии УНР Евгений Коновалец, а командовал им основатель Пласта Иван Чмола.
В газете Новое время об этом писали: В жизни каждого народа есть события, которые становятся завершением его сборных стремлений. Высшим собирательным стремлением, к которому все единицы живого народа стремятся — хотят они или нет, чувствуют они это ясно или только подсознательно — есть собственное государство. Иначе народ должен был бы погибнуть.
Праздничное событие состоялось в непростое для украинцев время, ведь большевики уже захватили Харьков, Полтаву и Чернигов. Жена министра УНР Андрея Ливицкого Мария Ливицкая вспоминала, что “настроение было повышенное, но уже очень тревожное”. На следующий день состоялась ратификация Акта воссоединения.
Значение Акта воссоединения для Украины
Через несколько дней после провозглашения воссоединения под натиском Красной армии Директория покинула Киев, а впоследствии и почти всю подконтрольную территорию УНР. ЗУНР оказалась в не менее сложном положении, ведь весной 1919 года польские войска начали наступление на Галичину, а румынские — на Буковину.
Виталий Скальский отмечает, что невозможно за несколько недель объединить то, что веками находилось в составе разных государств. Но контакты практически сразу налаживались, даже еще до воссоединения.
– Например, в Одессе сформировался целый курень, который поехал защищать ЗУНР от поляков. Представьте себе, чтобы одессит поехал во Львов защищать Львов против поляков. Это что-то невероятное. Из Галичины в Киев привезли несколько цистерн с нефтью галицкой, ведь тут была огромная проблема с нефтью – и это помогло, — рассказал он.
Затем военные УНР поехали в Галичину, где влились в состав Галицкой армии и там уже ее возглавляли. Делегации ездила друг к другу, чтобы фактически каким-то образом действительно реализовать Злуку, но это не удавалось очень быстро.
– Шла война на два фронта, да и внутренние проблемы наблюдались. С людьми, которые имеют разный жизненный опыт, не так просто их посадить и сказать. Можно сказать, что они есть в одном государстве, но на практике это довольно непросто сделать, — добавляет историк.
Если говорить о символичности, то Акт воссоединения — это очень важный шаг, потому что наконец украинцы объявили о том, что они являются единой нацией. О том, что они объявили это на государственном уровне, с каким-то конкретным рецептом, как это должно происходить это объединение двух украинских государств в одно.
– Все последующие поколения говорили: Вот, у нас был Акт Злуки. Мы едины. Например, та цепь единства, цепь воссоединения, которая была в январе 1990 года, она сыграла очень важную роль во время объявления независимости Украины. Возможно, не так в объявлении, как в убеждении украинцев, что это необходимо делать. Соответственно, если бы не было 22 января 1919 года, то вряд ли могло бы произойти 24 августа 1991 года, — отмечает Скальский.
В 1920 году было Симон Петлюра подписал с Польшей Варшавский договор, по которому часть этнических украинских территорий отошла Польше. По ним в обмен на признание независимости УНР и военную помощь Петлюра соглашался признать украинско-польскую границу по реке Збруч и далее по Припяти до ее устья.
Историк отмечает, что часть галичан тогда Петлюру поддержала, потому что фактически на 1920 год, на момент подписания Варшавского соглашения, украинские силы не контролировали Галичину — она была занята польскими войсками.
– Пытаться удержать то, чего у тебя в руках нет, и пытаться как-то замириться с этим государством, это бессмысленно. Поэтому Петлюра “продал”, в кавычках, Украину, но он это объяснил и часть Галичины это восприняла, — говорит он.
Соглашение было тайным, его текст обнародовали годами позже, но общее содержание было известно и подвергалось критике ряда украинских деятелей. После ухода Винниченко вся власть в Директории перешла к Петлюре. Но несмотря на военный союз с Польшей ему не удалось успешно противостоять войскам Красной армии. И с середины 1920 года Петлюра вместе с правительством УНР выехал за границу.