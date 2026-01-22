Одна соборная Украина навеки: как УНР и ЗУНР объединились и провели праздник под носом у большевиков

107 лет назад 22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади произошло историческое событие, когда был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Официальный статус праздника Дня Соборности этот день приобрел в 1999 году указом президента. С приходом разных президентов праздник переименовывали и отменяли, а потом снова возвращали. Но, как бы там ни было, историю отменить невозможно, хотя ее пытались переписывали разные сумасшедшие. Это уже произошло.

Факты ICTV пообщались с историком и директором Украинского научно-исследовательского института архивного дела и документоведения Виталием Скальским о предпосылках Акта объединения, как произошло провозглашение и его значение.

Сейчас смотрят

Предпосылки к объединению ЗУНР и УНР

Украинское национально-освободительное движение с новой силой развернулось в начале XX века. Этому поспособствовали развалы империй после Первой мировой войны, в частности Австро-Венгерской и Российской, в составе которых тогда находились украинские территории.

Оба украинских государства возникли в течение одного года. УНР со столицей в Киеве провозгласили независимым государством 22 января 1918 года, а в ноябре была создана ЗУНР со столицей во Львове. УНР почти сразу начала войну с советской Россией, а ЗУНР — с Польшей, поскольку поляки считали, что Галичина должна быть польской.

– Соответственно сложилась такая ситуация: до 1917 года не было ни одного украинского государства, а в 1918 году – уже два украинских государства, которые одновременно воевали против своих соседей. Постоянно возникали вопросы, почему бы нам не объединиться, почему бы нам не быть вместе. Тем более, что эта идея соборности, единства всех украинских земель была еще с конца XIX века. Она постоянно озвучивалась, — говорит Виталий Скальский.

Гетман Павел Скоропадский за время короткого пребывания у власти не спешил поднимать вопрос государственной принадлежности Галичины, отмечает историк, поскольку Австро-Венгрия была союзником. Поэтому этот вопрос пытались “немножечко отложить где-то на будущее”.