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Факты / Україна / Общество

Работаем дальше: Кубраков приказал провести аудит всех договоров Минрегиона

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков
Фото: УНИАН

Минвосстановление инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, которые реализовывались ликвидируемым Минрегионстроем.

Об этом на странице в Facebook написал вице-премьер и министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков.

— Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Напомню вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, — написал министр.

Кубраков напомнил, что Лозинского задержали при получении неправомерной выгоды в размере $400 тыс.

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В заметке отмечалось, что эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

— В конце декабря начался и до сих пор продолжается процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базе Мининфраструктуры.

При принятии кадровых решений в новом министерстве, мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи. Работаем дальше, — подытожил Кубраков.

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