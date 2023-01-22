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Факти / Україна / Суспільство

Працюємо далі: Кубраков наказав провести аудит всіх договорів Мінрегіону

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков
Фото: УНІАН

Мінвідновлення ініціює проведення повного аудиту всіх проєктів з використанням бюджетних коштів, які реалізовувалися ліквідовуваним Мінрегіонбудом.

Про це на сторінці в Facebook написав віце-прем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

– Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, – написав міністр.

Кубраков нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $400 тис.

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У дописі зазначалося, що ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.

– В кінці грудня розпочався й досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури.

При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві, ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам’яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх чинних проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі, – підсумував Кубраков.

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