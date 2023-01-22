Працюємо далі: Кубраков наказав провести аудит всіх договорів Мінрегіону
Мінвідновлення ініціює проведення повного аудиту всіх проєктів з використанням бюджетних коштів, які реалізовувалися ліквідовуваним Мінрегіонбудом.
Про це на сторінці в Facebook написав віце-прем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков.
– Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, – написав міністр.
Кубраков нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $400 тис.
У дописі зазначалося, що ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.
– В кінці грудня розпочався й досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури.
При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві, ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам’яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх чинних проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі, – підсумував Кубраков.