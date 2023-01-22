Працюємо далі: Кубраков наказав провести аудит всіх договорів Мінрегіону

Січень, 22 в 18:12

Мінвідновлення ініціює проведення повного аудиту всіх проєктів з використанням бюджетних коштів, які реалізовувалися ліквідовуваним Мінрегіонбудом.

Про це на сторінці в Facebook написав віце-прем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

– Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, – написав міністр.

Кубраков нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $400 тис.

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У дописі зазначалося, що ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.