В Украине из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии

Январь, 22 в 12:06

В воскресенье, 22 января, из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине несколько увеличилось, а ее дефицит все еще остается существенным, сообщают в Укрэнерго.

— Благодаря выходным, несмотря на похолодание, всем облэнерго доведены несколько большие, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения, — говорят энергетики.

В энергокомпании также рассказали, что в прифронтовых районах Донецкой области из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.

Ремонтные бригады Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов.

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