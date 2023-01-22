В Украине из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии
В воскресенье, 22 января, из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине несколько увеличилось, а ее дефицит все еще остается существенным, сообщают в Укрэнерго.
— Благодаря выходным, несмотря на похолодание, всем облэнерго доведены несколько большие, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения, — говорят энергетики.
В энергокомпании также рассказали, что в прифронтовых районах Донецкой области из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.
Ремонтные бригады Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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