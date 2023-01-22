В Україні через похолодання збільшилося споживання електроенергії

Січень, 22 в 12:06

У неділю, 22 січня, через похолодання споживання електроенергії в Україні дещо збільшилося, а її дефіцит все ще залишається суттєвим, повідоляють в Укренерго.

– Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення, – кажуть енергетики.

В енергокомпанії також розповіли, що у прифронтових районах Донецької області через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Ремонтні бригади Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

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