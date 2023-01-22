В Україні через похолодання збільшилося споживання електроенергії
У неділю, 22 січня, через похолодання споживання електроенергії в Україні дещо збільшилося, а її дефіцит все ще залишається суттєвим, повідоляють в Укренерго.
– Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення, – кажуть енергетики.
В енергокомпанії також розповіли, що у прифронтових районах Донецької області через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.
Ремонтні бригади Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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